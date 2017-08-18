Украинский защитник Дмитрий Немчанинов стал игроком "Крыльев Советов"

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17 августа в клубном офисе нашей команды были подписаны документы о переходе в самарский клуб Дмитрия Немчанинова. Контракт рассчитан на два года. Украинский защитник выступавший в этом сезоне за донецкий "Олимпик" будет играть в составе "Крыльев Советов" под номером 23.Вчера в Москве он прошел медообследование и сегодня присоединился к команде. 27-летний защитник выступал за украинские клубы "Динамо" (Киев), "Нива" (Винница), "Звезда" (Кировоград), "Волынь" (Луцк), "Черноморец" (Одесса). В ближайшее время Дмитрий будет заявлен за нашу команду, сообщается на сайте самарского ФК.