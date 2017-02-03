Украинский велогонщик дисквалифицирован за избиение лидера многодневки "Тур Дубая"
3 февраля 2017 17:49
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Немец получил удар локтем в лицо и продолжал соревноваться в окровавленном виде.
"Я рад, что у меня нет больше травм, кроме разбитого лица. Во время гонки Андрей Гривко ударил меня, но это был не лучший выбор. Его поступок - это большое разочарование для нашего вида спорта", - цитирует пресс-служба соревнований победителя двух стартовых этапов.
Команда "Астана" принесла немцу извинения, но он отказался их принимать.
Гривко был дисквалифицирован за свою выходку. На своей странице в Facebook украинский спортсмен принес извинения организаторам мероприятия, болельщикам и своей команде.
Однако он уточнил, что немец сам спровоцировал конфликт, навязывая грубую борьбу, толкаясь и создавая реальную опасность для окружающих. Поэтому Гривко пришлось ответить агрессией на агрессию.
"После этого инцидента Киттель, в прямом смысле этого слова, неоднократно плюнул в меня, что, как считаю, тоже не имеет ничего общего с велоспортом", - добавил украинец.
Как позднее сообщил портал Сyclingnews, Марсель Киттель попросил Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировать украинца Гривко на полгода.
Фото sport.unian.net
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