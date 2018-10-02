Я нашел ошибку
Главные новости: 
Голкипер признался, что ему всё сложнее играть на два фронта и переносить максимальные нагрузки.
"Ухожу со спокойной душой". Акинфеев больше не будет играть за сборную России
Нынешние пенсионные коэффициенты прописаны на шесть лет, а затем изменится сам метод начисления.
Голикова заявила, что формула расчёта пенсий будет модернизирована с 2025 года
Гиперзвуковой гражданский самолёт может появиться в России через 10–15 лет.
В России разрабатывают новые сверхзвуковые пассажирские самолёты
В течение четырех дней военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова, мелкокалиберной винтовки, плавании, метании ручной гранаты, кроссе, преодолении полосы препятствий.
В Самаре подведены итоги спартакиады Вооруженных Сил РФ по прикладным видам спорта
Машина начала самопроизвольное движения по грунту в направлении реки и наехала на мужчину.
В Самаре рыбак погиб под колесами собственной "Приоры" во время рыбалки
Пострадавший — 22-летний житель Гуанчжоу —заметил симптомы заболевания 25 сентября.
В Китае сообщили о первом случае заражения человека птичьим гриппом H5N6
В центре Хельсинки стали проводиться платные занятия с инструктором, на которых можно поспать в разгар рабочих часов.
Финские компании вводят дневной сон для сотрудников
При этом бизнесмен признался, что это слово терпеть не может, поскольку в нём есть что-то ущербное для мужчины.
Усманов рассказал о последнем оставшемся в России олигархе
сегодня  Вторник, 2 октября, 03:35
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/10:
USD 65.57
-0.02
EUR 75.99
-0.24
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

"Ухожу со спокойной душой". Акинфеев больше не будет играть за сборную России

2 октября 2018 00:17
240
Голкипер признался, что ему всё сложнее играть на два фронта и переносить максимальные нагрузки.
Вратарь Игорь Акинфеев объявил, что решил больше не выступать за сборную России по футболу. Его обращение к болельщикам распространил Российский футбольный союз, передает life.ru.

- У каждой истории есть своё начало и свой конец, — отметил голкипер. - Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению.

Акинфеев подчеркнул, что для него было честью выводить сборную на ЧМ-2018, и назвал это пиком своей карьеры в команде. Он заверил, что все её члены "старались как могли" и выход в четвертьфинал "стал для этой команды пусть локальным, но всё-таки успехом".

- 15 лет в сборной - огромный срок. С каждым годом становится всё труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учётом былых травм всё больше времени требуется на восстановление, - признался футболист.

По его словам, он чётко осознал, что пора уступить дорогу молодым и сосредоточиться на выступлениях за ПФК ЦСКА.

- Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодёжь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами, - добавил Акинфеев.

Он поблагодарил всех своих тренеров и "многомиллионную армию российских болельщиков".

В августе Акинфеев продлил контракт с ЦСКА на четыре года

Акинфеев выступает за ЦСКА уже 15 лет. В системе армейского клуба вратарь находится с четырёхлетнего возраста. За взрослую команду он провёл 571 матч, выиграв шесть золотых медалей чемпионата страны, столько же Кубков России, семь Суперкубков страны, а также Кубок УЕФА. Кроме того, вратарь десять раз признавался лучшим голкипером сезона.

В составе сборной России Акинфеев провёл 112 матчей, выиграв бронзу Евро-2008 и выведя команду в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. 



Фото:   соцсети
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
22 августа 2018  21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.  ЧМ-2018
654
5 августа 2018  14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.
Больше всего фанатов приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.  ЧМ-2018
539
3 августа 2018  11:19
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
519
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7547
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8103
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7846
Весь список
Спорт в регионе
2 октября 2018  00:17
Голкипер признался, что ему всё сложнее играть на два фронта и переносить максимальные нагрузки.
"Ухожу со спокойной душой". Акинфеев больше не будет играть за сборную России
Голкипер признался, что ему всё сложнее играть на два фронта и переносить максимальные нагрузки.  Спорт в регионе
239
1 октября 2018  23:52
В течение четырех дней военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова, мелкокалиберной винтовки, плавании, метании ручной гранаты, кроссе, преодолении полосы препятствий.
В Самаре подведены итоги спартакиады Вооруженных Сил РФ по прикладным видам спорта
В течение четырех дней военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова, мелкокалиберной винтовки, плавании, метании... Спорт в регионе
199
1 октября 2018  23:03
На последней минуте компенсированного времени, после штрафного удара Сердар Азмун смог отправить мяч в ворота самарцев.
"Крылья Советов" в Казани проиграли "Рубину" - 1:2
На последней минуте компенсированного времени, после штрафного удара Сердар Азмун смог отправить мяч в ворота самарцев.  Спорт в регионе
203
1 октября 2018  17:02
2 октября серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр Валерий Захаревич проведет мастер-класс по фехтованию для учащихся Самарского спортивного лицея.
Проект ОНФ «Легенды спорта – детям» в Самаре
2 октября серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр Валерий Захаревич проведет мастер-класс по фехтованию для учащихся Самарского спортивного лицея.  Спорт в регионе
140
1 октября 2018  16:54
В соревнованиях приняли участие сильнейшие боксеры из Пермского края, Башкирии, Татарстана, республики Коми, Ульяновской, Нижегородской, Оренбургской, Астраханской, Волгоградской и Самарской областей Российской Федерации.
В Безенчукском районе прошли всероссийские соревнования по боксу
В соревнованиях приняли участие сильнейшие боксеры из Пермского края, Башкирии, Татарстана, республики Коми, Ульяновской, Нижегородской, Оренбургской,... Спорт в регионе
137
1 октября 2018  15:52
По словам футболиста, судья срезал с него религиозную повязку, чем оскорбил его чувства.
"Он просто безбожник!" Судья ФНЛ заставил игрока срезать религиозный браслет
По словам футболиста, судья срезал с него религиозную повязку, чем оскорбил его чувства.  Спорт в регионе
172
1 октября 2018  13:39
В Кинель-Черкассах пройдет олимпиада «третьего возраста».
В Кинель-Черкассах пройдет олимпиада «третьего возраста»
Победитель олимпиады награждается переходящим Кубком. Спорт в регионе
150
Весь список


Видео
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
213
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
711
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15663
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
745
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
970
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
906
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
898
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
949
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1978
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1411
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1566
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1524
Весь список

Мероприятия
С переходом на цифровое ТВ региональные программы будут также доступны для жителей Самарской области
Проект ОНФ «Легенды спорта – детям» в Самаре
На региональной конференции ОНФ рассмотрят общественные предложения по улучшению благоустройства и экологии региона
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда