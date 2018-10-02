"Ухожу со спокойной душой". Акинфеев больше не будет играть за сборную России

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- У каждой истории есть своё начало и свой конец, — отметил голкипер. - Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению.Акинфеев подчеркнул, что для него было честью выводить сборную на ЧМ-2018, и назвал это пиком своей карьеры в команде. Он заверил, что все её члены "старались как могли" и выход в четвертьфинал "стал для этой команды пусть локальным, но всё-таки успехом".- 15 лет в сборной - огромный срок. С каждым годом становится всё труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учётом былых травм всё больше времени требуется на восстановление, - признался футболист.По его словам, он чётко осознал, что пора уступить дорогу молодым и сосредоточиться на выступлениях за ПФК ЦСКА.- Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодёжь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами, - добавил Акинфеев.Он поблагодарил всех своих тренеров и "многомиллионную армию российских болельщиков".В августе Акинфеев продлил контракт с ЦСКА на четыре годаАкинфеев выступает за ЦСКА уже 15 лет. В системе армейского клуба вратарь находится с четырёхлетнего возраста. За взрослую команду он провёл 571 матч, выиграв шесть золотых медалей чемпионата страны, столько же Кубков России, семь Суперкубков страны, а также Кубок УЕФА. Кроме того, вратарь десять раз признавался лучшим голкипером сезона.В составе сборной России Акинфеев провёл 112 матчей, выиграв бронзу Евро-2008 и выведя команду в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.Фото: соцсети