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Ученик самарской школы № 144 Снопов Александр победил на ЧМ по тхэквондо среди юниоров

26 августа 2018 13:30
68
Мы от всей души поздравляем ученика нашей 144 школы Снопова Александра с заслуженной победой на ЧМ по тхэквондо ITF в категории Юниор, передает администрация школы.  

"Поздравляю Александра! Так держать!", - написал Дмитрий Азаров в Твиттере. 
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