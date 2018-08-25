Участники Фестиваля дворового спорта из Новосибирска презентовали проекты "Спортивный город" и "Герои с нашего двора"
25 августа 2018 19:00
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"У нас функционирует организация "Спортивный город", инструкторы которой работают с детьми во дворах. Ставим задачу отобрать наиболее перспективных ребят", — поделился главный тренер "Спортивного города" Антон Киселев.
А куратор федерального проекта "Детский спорт" по Сибирскому федеральному округу Александр Борматов рассказал о реализованном в Новосибирске проекте "Герои с нашего двора".
"Мы размещали на билбордах и баннерах фотографии детей, ставших чемпионами в разных видах спорта. Это была визуализация идеи о том, что чемпионы есть среди нас, живут по соседству. В первой серии вышли изображения сорока ребят до 16 лет — представителей летних видов спорта, во второй серии рассказали о тех, кто побеждает в зимних видах. За полгода с момента начала осуществления проекта посещаемость спортивных секций в Новосибирске выросла на 25%, — говорит Александр Борматов. — Затем были реализованы аналогичные проекты "Герои с неограниченными возможностями" — о представителях адаптивных видов спорта, и "Сила традиции" — с участием звездных спортсменов-ветеранов, таких, как уроженец нашего города, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин".
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