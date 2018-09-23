Убежать от старости. Легкоатлетка выиграла чемпионат мира в 102 года

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Эта бабушка точно не мечтает о покое. Ман Каур вновь стала гордостью страны, выиграв 200-метровую гонку среди участников от 100 до 104 лет на чемпионате мира по лёгкой атлетике среди мастеров в Испании. Туда съехались 8 тыс. спортсменов из ста стран. Она пробежала победное расстояние за 3 мин. и 14,65 сек. А потом ещё и поучаствовала в метании копья, пишет huffingtonpost.com.Старушка родилась в 1916 году, ещё до того, как Индия обрела независимость от Великобритании. Работала няней, затем поваром. Родила троих детей, которые подарили ей девять внуков. А сейчас у бабушки ещё и 14 правнуков.И началось её увлечение спортом не так давно — в 2009 году, когда сын Ман Гурдев, тоже легкоатлет, предложил присоединиться к нему на одном из конкурсов. У старушки к тому времени не наблюдалось никаких серьёзных проблем со здоровьем, и она согласилась. По словам 80-летнего сына, он чувствовал, что мать может стать звездой."У тебя нет проблем со здоровьем — с коленями или сердцем. Ты должна бегать"Гурдев, сынТак и вышло. На данный момент она завоевала около 32 золотых медалей на различных соревнованиях. В том числе стала самой быстрой участницей за сто лет на Всемирных играх ветеранов в Окленде. И останавливаться на достигнутом не собирается. Ведёт здоровый образ жизни, совершает ежедневные пробежки и даже ходит в спортзал потягать железо, если с погодой не повезло. Она всем советует заниматься спортом и планирует отправиться на чемпионат мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в Японии в 2021 году."Я не собираюсь сдаваться! <...> Буду продолжать бегать и участвовать в соревнованиях столько, сколько смогу. Когда я бегу — становлюсь безумно счастлива. Я считаю, что возраст — это не причина для того, чтобы отступать на пути к мечтам"Ман КаурФото: соцсети