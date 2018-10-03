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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

УЕФА завёл дело на ЦСКА по итогам игры с "Реалом"

3 октября 2018 23:33
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Связано это с блокировкой лестничных проходов фанатами.
Как сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций, 18 октября будет рассмотрено дисциплинарное дело в отношении московского ЦСКА по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Связано это с блокировкой лестничных проходов фанатами, передает life.ru.

Инцидент с красной карточкой Игоря Акинфеева в добавленное время рассматриваться не будет. Об этом сообщили в УЕФА агентству ТАСС.

ЦСКА обыграл мадридский "Реал" с минимальным преимуществом (1:0) в Москве на стадионе "Лужники". После матча образовалась большая давка. Болельщики не смогли быстро добраться до метро и МЦК. 
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