УЕФА завёл дело на ЦСКА по итогам игры с "Реалом"
3 октября 2018 23:33
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Инцидент с красной карточкой Игоря Акинфеева в добавленное время рассматриваться не будет. Об этом сообщили в УЕФА агентству ТАСС.
ЦСКА обыграл мадридский "Реал" с минимальным преимуществом (1:0) в Москве на стадионе "Лужники". После матча образовалась большая давка. Болельщики не смогли быстро добраться до метро и МЦК.
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