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У самарских спортсменов 3 медали на первенстве России по фехтованию
У самарских спортсменов 3 медали на первенстве России по фехтованию
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У самарских спортсменов 3 медали на первенстве России по фехтованию

26 марта 2018 15:44
103
В Сочи состоялось первенство России по фехтованию (до 24 лет). Собрались сильнейшие молодые фехтовальщики страны.

У самарских спортсменов 3 медали. Ирина Охотникова - 1 место в турнире шпажисток. В соревнованиях рапиристов у Антона Бородачева - бронза, его брат Кирилл завоевал золото, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области. 
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