У самарских спортсменов 3 медали на первенстве России по фехтованию

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У самарских спортсменов 3 медали. Ирина Охотникова - 1 место в турнире шпажисток. В соревнованиях рапиристов у Антона Бородачева - бронза, его брат Кирилл завоевал золото, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.