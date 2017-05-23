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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

У 13 футболистов самарских «Крыльев Советов» закончились трудовые договоры

23 мая 2017 09:23
109
У 13 игроков «Крыльев Советов» закончились трудовые договоры
Команда берет двухнедельную паузу.

На клубной базе в Самаре состоялось совещание команды с руководством и тренерским штабом «Крыльев Советов».

На нем было объявлено, что после двухнедельной паузы команда снова соберется в городе 8 июня и начнет подготовку к новому сезону.

Стоит отметить, что у тринадцати игроков КС закончились трудовые соглашения с клубом: Александр Зуев, Жозе Надсон, Виталий Шильников, Сергей Ткачев, Сандро Цвейба, Джанни Бруно, Берат Садик, Иван Таранов, Георгий Зотов, Евгений Конюхов, Артем Громов, Александр Глеб, Кристиан Паскуато, пишет Самара.ру.

Сезон в ФНЛ стартует 8 июля. Календарь игр будет объявлен в конце июня. О кадровых решениях клуба и задачах на сезон будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, 22 июня после проигрыша «Тереку» самарская футбольная команда покинула Премьер-лигу.
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