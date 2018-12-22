Триумф самарского фигурного катания: пара Софья Евдокимова - Егор Базин завоевала бронзу в танцах на льду на чемпионате России
22 декабря 2018 22:03
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На чемпионате России, который сейчас проходит в Саранске, пара Софья Евдокимова - Егор Базин (тренер - Олег Судаков) завоевала бронзу в танцах на льду!
Браво, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО.
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