Три медали на двоих: братья Бородачевы (ЦСКА/Самара) - призеры первенства России по фехтованию
28 января 2019 16:28
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Как сообщает федерация фехтования России, предварительный раунд лучше всех прошли брат Кирилла, тоже армеец Антон Бородачев, который выиграл все бои с соотношением уколов 30:3, а также москвич Иван Трошин и петербуржец Антон Кораблин, получившие всего на один укол больше. Однако в туре прямого выбывания Антон Бородачев, являющийся лидером российского рейтинга, добрался только до 1/16 финала, где уступил петербуржцу Вадиму Базулеву, занимающему в списке рапиристов-юниоров России седьмое место, – 11:15. Кораблин и Трошин продержались чуть дольше, завершив борьбу в 1/8 финала.
Сразу четверо претендентов на победу, занимающих во всероссийском рейтинге места со второго по пятое: Владислав Мыльников, Кирилл Бородачев, Богдан Бармаков и Даниил Федоров, − по итогам предварительных боев попали на желтую дорожку. Все они пробились в 1/8 финала, где встретились между собой. На этой стадии Федоров обыграл Бармакова – 15:5, а Кирилл Бородачев – Мыльникова – 15:6. Обыграв затем в четвертьфинале Федорова – 15:9, Кирилл Бородачев стал единственным в четверке сильнейших, представлявшим не
Санкт-Петербург. Компанию ему составили Базулев, Дмитрий Осипов и Захар Козлов. Однако в итоге именно Кирилл и стал лучшим. В полуфинале он обыграл Базулева – 15:12, а в финале взял верх над Осиповым – 15:10.
В командном турнире рапиристов в полуфинал пробились сразу две питерские четверки. Однако самарские фехтовальщики – Кирилл и Антон Бородачевы с партнером по команде Евгением Соловьёвым, обыграли третью сборную города на Неве – 45:34, и в решающей встрече встретились с первой командой хозяев.
В первом же бою Кирилл Бородачёв уверенно обыграл Даниила Фёдорова – 5:1. Но чуть позже Богдан Бармаков и Вадим Базулев, выиграв свои бои, вывели петербуржцев вперед – 15:14. В дальнейшем счет рос в пользу сборной Санкт-Петербурга и остановился в победном для нее соотношении – 45:34, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.
Фото: Федерация фехтования России
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