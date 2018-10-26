Три команды "КС-ЦПФ" получили медали и кубки Первенства Самары
26 октября 2018 13:20
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Сразу три команды Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов" завоевавшие медали Первенства города в своих возрастных группах, получили награды от городской федерации футбола. Напомним, что команда КС-ЦПФ 2005 года рождения под руководством Федора Еремина заняла первое место. Команда 2007 года рождения (главный тренер – Дмитрий Кузнецов) завоевала серебряные медали. Наконец, игроки КС-ЦПФ 2008 года (главный тренер – Артем Сидоров) стали бронзовыми призерами Первенства.
Награждение прошло в ДК им.Литвинова. В нем приняли участие заслуженные ветераны футбольного клуба "Крылья Советов" Василий Мазур, Валерьян Панфилов, Анатолий Фетисов, Равилья Аряпов, Александр Ротенко, Александр Цыганков, Геннадий Платонов, Владимир Кузнецов, Михаил Минеев, Владимир Филиппов, Вячеслав Садовников и Динар Шарипов.
Также стоит отметить, что от "КС-ЦПФ" в Первенстве города в этом году выступили шесть команд разных возрастов, сообщается на сайте ФК.
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