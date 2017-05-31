Тренера "Крыльев Советов" намерены назвать 31 мая
31 мая 2017 10:28
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Самарские "Крылья Советов" рассматривают пять кандидатур на пост главного тренера команды, а окончательное решение будет принято в среду, сообщил tass.ru председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.
Ранее в СМИ появлялась информация, что на пост главного тренера "Крыльев Советов" претендуют текущий наставник самарцев Вадим Скрипченко, тренер красноярского "Енисея" Андрей Тихонов, бывший главный тренер грозненского "Терека" Рашид Рахимов, а также бывший главный тренер краснодарской "Кубани" Сергей Ташуев.
При этом стало известно, что Андрей Тихонов не стал продлять контракт с "Енисеем", якобы именно для того, чтобы возглавить "Крылья", пишет Волга Ньюс.
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