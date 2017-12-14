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Тренер спортивной команды ЦСКА/Самара по фехтованию Наталья Журавлева вошла в тройку лучших судей мира

14 декабря 2017 20:01
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Журавлева начинала с тренерской работы, затем попробовала себя в судействе. Далее последовало интенсивное обучение премудростям рапирного фехтования, повышение квалификации и успешная сдача экзаменов FIE с получением статуса арбитра международной категори
По итогам сезона определены лучшие международные судьи в фехтовании – по три человека в каждом виде оружия: рапире, шпаге и сабле. Решением исполкома Международной федерации фехтования (FIE) тренер спортивной команды по фехтованию самарского филиала ЦСКА Наталья Журавлева вошла в тройку лучших арбитров 2017 года по рапире.

Как пояснила пресс-центру ЦСКА/Самара Наталья Журавлева, этому предшествовало изучение и оценка деятельности судей по ряду критериев. В их числе количество отсуженных финалов этапов Кубка мира и чемпионатов мира, число приглашений на крупнейшие международные турниры, а также оценка личных показателей судей от внешнего вида до работы на дорожке.

Журавлева начинала с тренерской работы, затем попробовала себя в судействе. Далее последовало интенсивное обучение премудростям рапирного фехтования, повышение квалификации и успешная сдача экзаменов FIE с получением статуса арбитра международной категории.

– Стать «бронзовым» призером в международном рейтинге судей очень радостно и почетно, – поделилась своими эмоциями Наталья Журавлева.

Начальник Самарского филиала ЦСКА, член общественной палаты Самарской области Валерий Краснов так прокомментировал попадание в ТОП международных судей армейской спортсменки:

– По сути, Наталья Журавлева стояла у истоков армейского фехтования в Самаре. На протяжение последних 5 лет она входила в пятерку лучших международных судей, теперь же стала одной из трех лучших арбитров в мире и единственной россиянкой в рейтинге. Мы от души поздравляем нашего тренера с этой победой, гордимся ей и желаем в будущем стать первой среди сильнейших! 
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