Тренер спортивной команды ЦСКА/Самара по фехтованию Наталья Журавлева вновь названа в числе лучших арбитров FIE

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По итогам сезона определены лучшие международные судьи в фехтовании, сообщает Федерация фехтования России – по три человека в каждом виде оружия: рапире, шпаге и сабле. Решением исполкома Международной федерации фехтования (FIE) в тройку лучших арбитров 2018 года по рапире вошла представительница ЦСКА, тренер спортивной команды ЦСКА/Самара НатальяЖуравлева, занявшая в этом списке 2-е место после Флорина Георге из Румынии.Наталья неизменно участвует в судействе большого количества российских и международных турниров в разных возрастных категориях. Ей доверяют финалы на главных международных стартах – турнирах серии Гран-при, чемпионатах Европы и мира. И всегда, независимо от статуса соревнований, она демонстрирует высочайший профессионализм!От лица армейского клуба Наталью Журавлеву поздравил начальник ЦСКА/Самара, член общественной палаты Самарской области Валерий Краснов:- В прошлом году мы радовались вхождению Натальи в тройку международного рейтинга судей. Но сейчас, накануне нового года, она преподнесла нам настоящий подарок, поднявшись еще на одну ступень в мировом рейтинге, и стала второй! От души поздравляем коллегу, гордимся ей и желаем в будущем возглавить тройку сильнейших судей мира, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара