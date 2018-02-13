Я нашел ошибку
Главные новости: 
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» был запланирован на 11 февраля, однако тогда он не состоялся из-за команды на автоматическое выключение двигателей.
Ракета-носитель «Союз 2.1а»с грузом для МКС стартовала с Байконура
И о том, кто придумал имя команде и в чем разница в подготовке юных дарований в России и за рубежом.
Тренер гандбольной «Лады», рассказал, как создавалась школа ручного мяча в Тольятти
От мэрии Самары в суде требуют 1 млн и реанимации водного сооружения им.30-летия Победы.
Лапушкину заставляют вернуть фонтан «Меркушкина»
Мужчина разметил в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на персональной интернет-странице в социальной сети материалы,
Самарец подозревается в преступлении экстремистского характера
Ранее Рособрнадзор лишил Самарский национальный исследовательский университет госаккредитации по направлению
СПЧ займется проблемой студентов Самарского вуза, которые не могут получить дипломы
С приветственным словом к воспитателям, учителям, преподавателям, методистам обратился глава региона Дмитрий Азаров.
В Самаре прошел педагогический форум "Образование-2018"
Для обучения военнослужащих основам огневой подготовки. Студенты военной кафедры смогут получить базовые навыки выживания в боевых условиях, не выезжая на полигон.
В Политехе презентовали уникальный тренажер-демонстратор с использованием технологии виртуальной реальности
До спектакля успел пообщаться со студентами театрального факультета в академии культуры и с руководителями театров, актерами - в региональном избирательном штабе кандидата в Президенты РФ В.В. Путина. Сам народный артист является доверенным лицом Владими
В Самару с моноспектаклем «Пушкин» приехал народный артист России, актер Сергей Безруков
сегодня  Среда, 14 февраля, 06:14
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -16 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/02:
USD 57.77
-0.25
EUR 71.17
-0.08
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тренер гандбольной «Лады», рассказал, как создавалась школа ручного мяча в Тольятти

13 февраля 2018 23:39
275
И о том, кто придумал имя команде и в чем разница в подготовке юных дарований в России и за рубежом.
Самый первый тренер гандбольной "Лады", бессменный директор КСДЮСШОР "Олимп" рассказал "СитиТрафику", как создавалась школа ручного мяча в Тольятти, кто придумал имя команде и в чем разница в подготовке юных дарований в России и за рубежом.

— Андрей Витальевич, вы с Алексеем Жаворонковым в конце 90-х выводили нашу команду в суперлигу. Разве не хотелось после этого продолжить карьеру в «Ладе» в качестве тренера?

— Когда мы вышли в суперлигу, речь зашла об открытии школы. Жаворонков был назначен главным тренером команды мастеров, а я его помощником. Подразумевалось, что когда откроется школа, я буду заниматься преимущественно ей. Потом руководство клуба в лице президента Юрия Борисовича Степанова приняло решение пригласить наставником Евгения Трефилова, с которым я немного поработал вторым тренером. Но в тот момент уже открылась и начинала работать школа, и я выбрал для себя это направление. Предстояло подобрать коллектив тренеров, сформировать все кадры, базу. Первое время, конечно, оставалось желание выйти на площадку в качестве тренера. Но сейчас я уже в большей степени спортивный чиновник. Хотя гандбол смотрю как специалист. Могу проанализировать работу тренеров. Опыт работы в этой сфере все же есть.

— Как удавалось привлечь тренерские кадры в детскую спортшколу города, где гандбол прежде не имел профессионального статуса?

— Тогда к нам приехали детские тренеры не из главных гандбольных центров страны. На прежнем месте кого-то не устраивали условия, и для них это был своего рода вызов – приехать развивать новую школу в город, заявивший о своих гандбольных амбициях. Из иногородних тренеров к нам прибыли Александр и Ольга Хомутовы, Игорь Шкробот, Дмитрий Савинов, Валентин Стороженко и другие специалисты. И я бы не сказал, что мы предлагали им такие уж высокие зарплаты. В качестве жилья было вазовское общежитие. В то время УСК «Олимп» уже перепрофилировали под гандбол в 2000-м году. А для тренеров это еще один важный момент, когда есть где заниматься — просторный зал, много площадок…

— А как привлекали к занятиям детей, когда у «Лады» еще не было чемпионских титулов, еврокубков, олимпийских чемпионов и чемпионов мира?

— Это был очень сложный период. Многие дети вообще не представляли что такое гандбол. Тренеры-преподаватели ходили по школам на уроки физкультуры, рассказывали, объясняли чуть ли не на пальцах, на руках. Главное было — привлечь ребенка в спортзал. А потом с каждым годом мы уже старались делать не набор, а отбор. У нас появились карты отбора, где за каждым тренером были закреплены определенные школы. Отбирали детей по ростовым, скоростным, прыжковым показателям, отслеживали спортивные предпочтения перспективного ребенка. Иногда даже перевербовывали в гандбол из других видов спорта. Но, к сожалению, были и другие случаи, когда талантливые дети уходили и для гандбола оказывались потеряны.

— А в чем причина этого?

— Кто-то хотел сосредоточиться на учебе, видя себя в другой сфере вне спорта. Кто-то из-за лени, у кого-то были семейные обстоятельства, кого-то забирала и улица. Хотя мы всегда работали с родителями, но случалось, что и воспитательные моменты внутри спортивного класса не помогали. Таких эпизодов было немного, но были.

— За время работы гандбольная школа подготовила немало местных воспитанников, они встречаются между собой на встречах выпускников?

— Это хорошая идея, надо будет собрать их под юбилей. У школы, как и у гандбольного клуба, тоже впереди 20-летие.

— Андрей Витальевич, чем вам вспоминается та первая команда, с которой вы в Тольятти начинали в высшей лиге?

— Задачи перед девчонками стояли совершенно другие. У нас тогда был коллектив единомышленников, как говорится, нам хлеба не надо — работать давай. Это была любительская команда, никаких контрактов не было, зарплату игроки не получали, им обеспечивалось только питание, а профессионалами мы стали только в суперлиге.

— Но еще когда команду не взял под свою надежную опеку АВТОВАЗ, она уже называлась «Лада», ведь так?

— Да, на перспективу назвали.

— А чья была идея?

— Тогдашнего руководителя городского управления физкультуры и спорта Василия Ивановича Одинокова. Команда называлась ДЮСШ-«Лада», мы в то время работали в ДЮСШ №6. Там на отделении гандбола трудились и нынешние тольяттинские тренеры — Алексей Жаворонков, Светлана Ковалева, Татьяна Пазенюк, Александр Соловых…

— В чем заключается ваше взаимодействие с клубом как руководителя спортивной школы?

— Наша задача — готовить игроков для гандбольного клуба определенного возраста и уровня физической подготовки. И с детских лет воспитывать любовь к своему клубу, чтобы перспективные игроки не уезжали, а хотели играть в Тольятти. В 2000-е для каждого занимающегося в школе ребенка гандбольный клуб приобретал футболку с надписью «Лада», так многие родители говорили, что дети их снимать не хотели, готовы были в них и тренироваться, и спать. Помимо спортивной подготовки, для тренеров школы немаловажна еще и патриотическая подготовка игрока.

— Но ведь были случаи, когда воспитанники школы уезжали в другие гандбольные центры?

— В первую очередь это инициатива родителей. У нас сейчас две молодые девочки уехали – одна в Волгоград, две в Московскую область. Некоторые не выдерживают высокой конкуренции в первый состав, тренеры их ставят во второй или третий, родители и ребенок недовольны – вот главные причины.

— А родители из других городов не желают привезти ребенка в тольяттинскую школу?

— Желающие есть, но у нас нет условий для размещения, питания, обучения, обеспечения тренером-воспитателем. Для этого должно быть училище олимпийского резерва. Такое, как, например, в Звенигороде, Волгограде, куда родители привозят довольно много юных игроков. Мы давно говорим о необходимости создания подобного училища у нас в Тольятти, куда можно было бы приглашать способных детей из нашей хотя бы Самарской области. Но такие училища имеют статус или федерального значения, или относятся к министерству спорта области. А Тольятти не областной центр.

— Для себя вы находите время позаниматься спортом?

— Два-три раза в неделю занимаюсь в тренажерном зале. Вот поплавать еще не удавалось. С тех пор как бассейн «Олимп» передали в оперативное управление нашей спортивной школе восемь лет назад, я там еще ни разу не плавал. Только по работе туда и хожу (смеется).

— У вас и дочь занимается в спортивной школе «Олимп»?

— Да, художественной гимнастикой. В пять лет она была очень активная, привели ее на занятия по прыжкам в воду. Потом попробовала заниматься спортивной гимнастикой, но больше понравилась художественная. В девять лет уже разряды выполнила, на первенстве города побеждала, в областных соревнованиях выступала.

— С командой «Лада» вы в качестве спортивного директора бывали в зарубежных еврокубковых поездках, в чем основная разница европейских и российских детских гандбольных школ?

— У нас в России для команд даже младшего возраста во главу угла ставится результат – первое или призовое место, поскольку без него не будет хорошего финансирования для участия в соревнованиях, на экипировку. Из-за этого в какой-то мере форсируется планомерная техническая, тактическая подготовка. А в Европе дети играют в свое удовольствие, причем играют много, без дамоклового меча в виде результата. Хотя во Франции и скандинавских странах система разная.

— Андрей Витальевич, в связи с грядущим 20-летием клуба, что бы вы хотели пожелать его руководству, игрокам?

— Хотел бы пожелать клубу стабильного финансового положения. Больше наших доморощенных игроков, тольяттинских, для которых важно играть в своем родном клубе «Лада», чтобы они жили мечтой играть в нем. И как можно больше красивых побед, потому что будут победы – будут и болельщики на трибунах, будет и больше детей идти к нам заниматься в спортивную школу. Школа и клуб – это единое целое. Будут успехи у «Лады» — будут успехи у школы, будут успехи у школы – будут успехи у «Лады».

Беседовал Валерий Близнецов

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
13 февраля 2018  12:51
В Самаре работает центр по рекрутингу стюардов на ЧМ 2018 Всего предстоит отобрать 1400 кандидатов.
В Самаре работает центр по рекрутингу стюардов на ЧМ 2018
Всего предстоит отобрать 1400 кандидатов. ЧМ-2018
248
12 февраля 2018  15:39
Свыше 200 рабочих занято на благоустройстве территории вокруг стадиона.
Большинство работ по благоустройству территории вокруг стадиона «Самара-арена» вышли на финишную стадию
Свыше 200 рабочих занято на благоустройстве территории вокруг стадиона.   ЧМ-2018
391
12 февраля 2018  09:41
В регионе реализуют проект
В регионе реализуют проект "Карта гостя Russia City Pass" в Самарской области
На эти цели потратят 15 млн рублей. ЧМ-2018
322
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6863
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7411
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7271
Весь список
Спорт в регионе
13 февраля 2018  23:39
И о том, кто придумал имя команде и в чем разница в подготовке юных дарований в России и за рубежом.
Тренер гандбольной «Лады», рассказал, как создавалась школа ручного мяча в Тольятти
И о том, кто придумал имя команде и в чем разница в подготовке юных дарований в России и за рубежом.   Спорт в регионе
275
13 февраля 2018  14:15
Баскетбольная «Самара» продолжает борьбу за лидерство в чемпионате Суперлиги.
Баскетболисты «Самары» сыграют в Москве и Химках
Баскетбольная «Самара» продолжает борьбу за лидерство в чемпионате Суперлиги.   Спорт в регионе
183
12 февраля 2018  22:37
Виолетта Храпина из Самары стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию в испанской Барселоне
Виолетта Храпина из Самары стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию в испанской Барселоне
  Спорт в регионе
275
12 февраля 2018  22:32
В неолимпийском упражнении
На всероссийских соревнованиях по стрельбе самарский стрелок Артем Филиппов выиграл две медали
В неолимпийском упражнении "стрельба из малокалиберной винтовки из положения «лёжа» с 50 метров" Артем набрал 624,7 очка и занял первое место.  Спорт в регионе
265
12 февраля 2018  21:32
В одном из крупнейших детских турниров принимали участие более 300 мальчиков и девочки 2008 года рождения и моложе.
Самарские теннисисты завоевали медали на всероссийских соревнованиях по настольному теннису "Надежды России"
В одном из крупнейших детских турниров принимали участие более 300 мальчиков и девочки 2008 года рождения и моложе.   Спорт в регионе
278
12 февраля 2018  18:57
В Тольятти мероприятие прошло при участии сотрудников территориальной Госавтоинспекции, которые, даже стоя на лыжах, пропагандировали соблюдение Правил дорожного движения.
В Тольятти сотрудники ГИБДД приняли участие в «Лыжне России»
В Тольятти мероприятие прошло при участии сотрудников территориальной Госавтоинспекции, которые, даже стоя на лыжах, пропагандировали соблюдение Правил... Спорт в регионе
254
12 февраля 2018  02:56
В общем зачете лидирует сборная Германии.
Второй день Олимпиады не принес наград сборной России
В общем зачете лидирует сборная Германии. Спорт в регионе
361
Весь список


Видео
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
406
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
558
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
591
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1881
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
639
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
633
Весь список

Фоторепортажи
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
460
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3551
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2042
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2468
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2365
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1984
Весь список

Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль пройдет в Самарской филармонии 23 и 24 февраля
К 25-летию Всемирного русского народного собора в Самарской области пройдет цикл мероприятий
Всех желающих приглашают в СОУНБ на творческую встречу с самарским изобретателем Эдуардом Поповым
Весь список
Популярное
за сегодня

Лапушкину заставляют вернуть фонтан «Меркушкина»

229

Тренер гандбольной «Лады», рассказал, как создавалась школа ручного мяча в Тольятти

182

Ракета-носитель «Союз 2.1а»с грузом для МКС стартовала с Байконура

168
за неделю

В Самаре на Московском шоссе женщина за рулем "Ауди" не справилась с управлением и столкнулась с 10 машинами

5664

Аэропорт Курумоч расширяет спектр услуг: пассажиры теперь смогут воспользоваться услугами каршеринга

2155

Самарский блогер снял, как рабочие укладывают последний слой купола стадиона "Самара Арена"

1968
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда