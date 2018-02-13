Тренер гандбольной «Лады», рассказал, как создавалась школа ручного мяча в Тольятти

275

— Когда мы вышли в суперлигу, речь зашла об открытии школы. Жаворонков был назначен главным тренером команды мастеров, а я его помощником. Подразумевалось, что когда откроется школа, я буду заниматься преимущественно ей. Потом руководство клуба в лице президента Юрия Борисовича Степанова приняло решение пригласить наставником Евгения Трефилова, с которым я немного поработал вторым тренером. Но в тот момент уже открылась и начинала работать школа, и я выбрал для себя это направление. Предстояло подобрать коллектив тренеров, сформировать все кадры, базу. Первое время, конечно, оставалось желание выйти на площадку в качестве тренера. Но сейчас я уже в большей степени спортивный чиновник. Хотя гандбол смотрю как специалист. Могу проанализировать работу тренеров. Опыт работы в этой сфере все же есть.— Тогда к нам приехали детские тренеры не из главных гандбольных центров страны. На прежнем месте кого-то не устраивали условия, и для них это был своего рода вызов – приехать развивать новую школу в город, заявивший о своих гандбольных амбициях. Из иногородних тренеров к нам прибыли Александр и Ольга Хомутовы, Игорь Шкробот, Дмитрий Савинов, Валентин Стороженко и другие специалисты. И я бы не сказал, что мы предлагали им такие уж высокие зарплаты. В качестве жилья было вазовское общежитие. В то время УСК «Олимп» уже перепрофилировали под гандбол в 2000-м году. А для тренеров это еще один важный момент, когда есть где заниматься — просторный зал, много площадок…— Это был очень сложный период. Многие дети вообще не представляли что такое гандбол. Тренеры-преподаватели ходили по школам на уроки физкультуры, рассказывали, объясняли чуть ли не на пальцах, на руках. Главное было — привлечь ребенка в спортзал. А потом с каждым годом мы уже старались делать не набор, а отбор. У нас появились карты отбора, где за каждым тренером были закреплены определенные школы. Отбирали детей по ростовым, скоростным, прыжковым показателям, отслеживали спортивные предпочтения перспективного ребенка. Иногда даже перевербовывали в гандбол из других видов спорта. Но, к сожалению, были и другие случаи, когда талантливые дети уходили и для гандбола оказывались потеряны.— Кто-то хотел сосредоточиться на учебе, видя себя в другой сфере вне спорта. Кто-то из-за лени, у кого-то были семейные обстоятельства, кого-то забирала и улица. Хотя мы всегда работали с родителями, но случалось, что и воспитательные моменты внутри спортивного класса не помогали. Таких эпизодов было немного, но были.— Это хорошая идея, надо будет собрать их под юбилей. У школы, как и у гандбольного клуба, тоже впереди 20-летие.— Задачи перед девчонками стояли совершенно другие. У нас тогда был коллектив единомышленников, как говорится, нам хлеба не надо — работать давай. Это была любительская команда, никаких контрактов не было, зарплату игроки не получали, им обеспечивалось только питание, а профессионалами мы стали только в суперлиге.— Да, на перспективу назвали.— Тогдашнего руководителя городского управления физкультуры и спорта Василия Ивановича Одинокова. Команда называлась ДЮСШ-«Лада», мы в то время работали в ДЮСШ №6. Там на отделении гандбола трудились и нынешние тольяттинские тренеры — Алексей Жаворонков, Светлана Ковалева, Татьяна Пазенюк, Александр Соловых…— Наша задача — готовить игроков для гандбольного клуба определенного возраста и уровня физической подготовки. И с детских лет воспитывать любовь к своему клубу, чтобы перспективные игроки не уезжали, а хотели играть в Тольятти. В 2000-е для каждого занимающегося в школе ребенка гандбольный клуб приобретал футболку с надписью «Лада», так многие родители говорили, что дети их снимать не хотели, готовы были в них и тренироваться, и спать. Помимо спортивной подготовки, для тренеров школы немаловажна еще и патриотическая подготовка игрока.— В первую очередь это инициатива родителей. У нас сейчас две молодые девочки уехали – одна в Волгоград, две в Московскую область. Некоторые не выдерживают высокой конкуренции в первый состав, тренеры их ставят во второй или третий, родители и ребенок недовольны – вот главные причины.— Желающие есть, но у нас нет условий для размещения, питания, обучения, обеспечения тренером-воспитателем. Для этого должно быть училище олимпийского резерва. Такое, как, например, в Звенигороде, Волгограде, куда родители привозят довольно много юных игроков. Мы давно говорим о необходимости создания подобного училища у нас в Тольятти, куда можно было бы приглашать способных детей из нашей хотя бы Самарской области. Но такие училища имеют статус или федерального значения, или относятся к министерству спорта области. А Тольятти не областной центр.— Два-три раза в неделю занимаюсь в тренажерном зале. Вот поплавать еще не удавалось. С тех пор как бассейн «Олимп» передали в оперативное управление нашей спортивной школе восемь лет назад, я там еще ни разу не плавал. Только по работе туда и хожу (смеется).— Да, художественной гимнастикой. В пять лет она была очень активная, привели ее на занятия по прыжкам в воду. Потом попробовала заниматься спортивной гимнастикой, но больше понравилась художественная. В девять лет уже разряды выполнила, на первенстве города побеждала, в областных соревнованиях выступала.— У нас в России для команд даже младшего возраста во главу угла ставится результат – первое или призовое место, поскольку без него не будет хорошего финансирования для участия в соревнованиях, на экипировку. Из-за этого в какой-то мере форсируется планомерная техническая, тактическая подготовка. А в Европе дети играют в свое удовольствие, причем играют много, без дамоклового меча в виде результата. Хотя во Франции и скандинавских странах система разная.— Хотел бы пожелать клубу стабильного финансового положения. Больше наших доморощенных игроков, тольяттинских, для которых важно играть в своем родном клубе «Лада», чтобы они жили мечтой играть в нем. И как можно больше красивых побед, потому что будут победы – будут и болельщики на трибунах, будет и больше детей идти к нам заниматься в спортивную школу. Школа и клуб – это единое целое. Будут успехи у «Лады» — будут успехи у школы, будут успехи у школы – будут успехи у «Лады».Беседовал Валерий Близнецов