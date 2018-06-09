Трамп поздравил клуб Washington Capitals, завоевавший Кубок Стэнли, и назвал Овечкина настоящей суперзвездой
9 июня 2018 08:29
«Поздравляю Washington Capitals с великой игрой и победой в Кубке Стэнли. Алекс Овечкин, капитан команды, был блистателен — настоящая суперзвезда», — написал Трамп в своем Twitter.
Игроки Washington Capitals обыграли Vegas Golden Knights на их площадке со счетом 4:3 и таким образом победили в финальной серии до четырех побед (4–1), впервые в истории завоевав Кубок Стэнли. Сам Овечкин забросил в этой игре одну шайбу, которая стала для него 15-й в серии плей-офф (новый рекорд Washington Capitals). Всего на счету Овечкина в нынешнем розыгрыше 27 очков (15 голов и 12 передач) в 24 матчах.
Руководство НХЛ признало Александра Овечкина самым ценным игроком плей-офф. Россиянин получил из рук главы НХЛ Гэри Беттмэна приз Conn Smythe Trophy, став таким образом вторым россиянином, который завоевал этот трофей (первым был форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в 2009 году).
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