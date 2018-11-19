Тольятттинские батутисты завоевали медали первенства мира
19 ноября 2018 18:02
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В соревнованиях принимали участие свыше 850 спортсменов.
В составе сборной РФ две медали получили воспитанники тольяттинской СДЮСШОР «Акробат».
Дмитрий Нартов в индивидуальных прыжках на батуте среди участников 11-12 лет завоевал серебро.
Элина Степанова в соревнованиях девушек 15-16 лет на акробатической дорожке выиграла золотую медаль, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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