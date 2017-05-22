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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тольяттинцы стали призерами чемпионата России и «Надежд России»

22 мая 2017 12:49
62
Тольяттинцы стали призерами чемпионата России и «Надежд России»
Соревнования прошли в Раменском.

В Раменском 21 мая, завершились личный чемпионат России и 2-й этап Всероссийских соревнований «Надежды России» по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и мини-трампе. Участие в них приняла большая группа спортсменов – воспитанников  тольяттинской СДЮСШОР «Акробат».

Как пишет TLTgorod, тольяттинские ребята в итоге вошли в число призеров. В чемпионате страны в индивидуальных прыжках на батуте Андрей Юдин стал серебряным призером, уступив высшую ступень пьедестала Тимуру Саникидзе из Краснодарского края.
В соревнованиях девушек 11-12 лет в синхронных прыжках серебряными призерами стали наши Елизавета Кагарманова и Софья Пайчук.
В прыжках на акробатической дорожке среди юниорок 15-16 лет Элина Степанова – вторая.

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