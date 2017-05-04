Тольяттинцев приглашают на общегородской танцевальный флешмоб

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Увлекательное мероприятие под названием «Хореографические зарисовки Тольятти» пройдет в День города, 4 июня.Все мобберы должны быть одеты в джинсы любого синего оттенка, белую футболку без рисунка, обувь - спортивная (кеды, кроссовки). Обучающее видео представлено в группе МАУ ДКИТ социальной сети «В контакте» и на портале Дворца культуры, искусства и творчества.