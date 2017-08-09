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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тольяттинский гребец стал чемпионом России

9 августа 2017 13:43
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Тольяттинский гребец стал чемпионом России
Ранее Александр Вязовкин стал серебряным призером первенства мира до 23 лет.

В Москве на гребном канале «Крылатское» завершился Чемпионат России по академической гребле. Как сообщает управление физкультуры и спорта, в финале «четверок» на дистанции 1000 метров победу одержал квартет, в состав которого входил воспитанник тольяттинской школы гребли Александр Вязовкин.

А сегодня, 9 августа, стал известен список сборной России для участия в Чемпионате мира, который пройдет в американской Сарасоте с 24 сентября по 2 октября.
В числе участников – и тольяттинский гребец.
Кстати, в конце июля Александр стал серебряным призером первенства мира до 23 лет, пишет TLTgorod.
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