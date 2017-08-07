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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тольяттинский бегун выиграл международный легкоатлетический марафон «Европа – Азия»

7 августа 2017 15:53
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В нем принимали участие около 5000 любителей бега и профессиональные атлеты.
В Екатеринбурге состоялся III Международный легкоатлетический марафон «Европа – Азия». В нем принимали участие около 5000 любителей бега и профессиональные атлеты. Победу на марафонской дистанции (42,2 км) одержал тольяттинский спортсмен Юрий Чечун.

В рамках спортивного мероприятия были даны старты на 3, 10, 21 и 42,2 километра. Марафонская дистанция имела официальный статус Кубка России. Первым ее преодолел Юрий Чечун из Тольятти, потратив на это 2 часа 18 минут и 20 секунд. Своего ближайшего конкурента он опередил на 22 секунды. Чечун выиграл марафон «Европа – Азия» в третий раз подряд.

Среди женщин третье место заняла тольяттинская спортсменка Наиля Юламанова (2:44:09 секунд), сообщает пресс-служба облправительства.


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