Тольяттинские спортсмены завоевали медали первенства России по парусному спорту

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В классе «420» среди девушек первое место заняли дуэт Анастасия Сумарокова – Полина Сухова, серебро у Екатерины Ермаковой и Натальи Маркеловой.В классе «29-й» среди юношей Дмитрий Лаздин, выступая со спортсменом из Санкт-Петербурга, выиграл золото. В соревнованиях девушек Наталья Ермакова и Дарья Мигунова стали бронзовыми призерами. передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО