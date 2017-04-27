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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тольяттинские спортсмены выиграли первенство России по гандболу среди юношей

27 апреля 2017 16:40
144
В них принимали участие 12 сильнейших команд страны.
В Тольятти завершились финальные соревнования первенства России по гандболу среди юношей не старше 16 лет. В них принимали участие 12 сильнейших команд страны.

Первое место заняла сборная Самарской области, составленная из игроков тольяттинской спортивной школы «Олимп».

Команда Самарской области на первом групповом этапе одержала победы во всех матчах, и продолжила борьбу за медали. В финальной части турнира, где лучшие 6 команд разыгрывали призовые места, тольяттинские спортсмены также не знали поражений. Таким образом, Самарская область завоевала золотые награды. Серебро у Центра олимпийской подготовки Краснодара, бронза досталась гандболистам из подмосковного Чехова.

Состав команды Самарской области: Денис Барановский, Егор Ладыка, Максим Ромадин, Матвей Семиженко, Даниил Симаньков, Алексей Рихтер, Максим Лукъянов, Дмитрий Салдаев, Михаил Ханов, Станислав Волик, Илья Гальцов, Владислав Добрынин, Андрей Кудряшов, Артем Сухочев, Леонид Родионов, Алексей Воробьев, Ярослав Баев.

Артем Сухочев был признан лучшим правым полусредним, а Максим Лукьянов стал лучшим левым полусредним, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области. 
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