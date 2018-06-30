Тольяттинские ходоки Игорь и Ольга Агишевы провели акцию в поддержку сборной команды РФ по футболу

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Напомним, что супруги ведут подготовку к 65-му международному соревнованию в 28-часовой ходьбе во французском городе Рубэ. И эта открытая, демонстрационная тренировка имела для них большое значение. Кроме того, Агишевы считают, что поддержка нашей футбольной сборной, которой предстоит матч 1/8 финала чемпионата мира против сборной Испании, будет гораздо важнее не у экрана телевизора, а в самопреодолении. А в этот день, 27 июня, преодолевать пришлось не только огромное расстояние, но и тяготы погоды.- Я в течение всей своей спортивной жизни пропагандировал сверхмарафон – личным участием, написанием статей на эту тему, - раскрывает еще одну причину для проведения акции Игорь Агишев, – Свой первый сверхмарафон я преодолел в 1985 году, когда стал призером стокилометрового пробега в Юрмале. Выступал за сборные СССР и России, стал чемпионом Европы в суточном беге, был членом всегерманского сверхмарафонского объединения. Уже на спаде своей карьеры трижды провел показательные индивидуальные стокилометровые забеги на стадионе «Торпедо». И это возымело действие. Мой пример поддержали члены клуба любителей бега «Лада», и в конце 1990-х годов мы три года успешно организовывали 12-часовой пробег «Испытай себя».На этот раз желающих присоединиться к ходокам не нашлось. Возможно, повлияла слишком жаркая погода. Единственным, кто пришел выразить скороходам свою моральную поддержку, был председатель Совета ветеранов спорта г. Тольятти Сергей Кондратьев. "Агишевы внесли заметный вклад в ветеранское спортивное движение и добились больших результатов в категории «Мастерс», - отмечает Сергей Кондратьев. – Об их достижениях свидетельствует стенд в недавно открывшемся зале спортивной славы города. И очень отрадно, что возраст для этой спортивной пары – не помеха.С утра после старта шлось достаточно легко. Ветераны накручивали километр за километром, старательно придерживаясь спортивного стиля ходьбы. Но с каждым часом жара становилась все невыносимее, синтетическое покрытие дорожки горело под ногами. Это не могло не сказаться на итоговом результате.- После шести часов ходьбы я вынуждена была сделать 1,5-часовой перерыв, чтобы остыть и набраться сил, - рассказывает Ольга Агишева. – Вскоре из напитков у нас осталась только питьевая вода. Спасибо внуку Максу, который помогал нам, поил, принес из магазина охлажденную минеральную воду.Игорь шел практически без остановок, он испытал сильный перегрев, и его скорость даже стала чуть меньше, чем у супруги, сравнившись со скоростью обычного пешехода. За испытанием характера с интересом наблюдали юные футболисты и легкоатлеты, пришедшие на свои тренировки. Супругам пришлось проявить весь свой характер, чтобы не сойти с дистанции. В итоге Игорь сумел пройти 190 кругов, что составило 76 км, а Ольга – 154 круга или 61,6 км. В поддержку футбольной сборной России было накручено 137,6 км, при этом выпито 1,5 ведра жидкости!- Своим результатом я, конечно, недоволен, - признается инициатор акции , – и, при этом, прекрасно себя чувствует, не считая мозолей. У Оли это первый сверхмарафон, я ею восхищен! Я же не успел адаптироваться к жаре, а потому недобрал до плана 14 км, но сейчас это не главное, сообщает пресс-служба минспорта СО.