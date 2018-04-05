Тольяттинские гонщики в составе символической сборной России помогли победить поляков

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Сервис аудио-описательного комментирования (АОК) представляет собой комментарии со специальной информацией для людей без визуального представления о матче и событиях на поле. Это дополнительное повествование, которое подробно описывает происходящее.
Оргкомитет «Россия-2018» предоставит сервис аудио-описательного комментирования на матчах ЧМ-2018
Торжественная церемония награждения пройдет на площадке Всероссийской Неделе охраны труда в Сочи, которая состоится с 9 по 13 апреля 2018 года.
Успехи работодателей Самарской области отмечены на Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность»
Студенты активно принимали участие в данной акции и единогласно решили, что донорство - важная и благородная деятельность, которая должна исходить из самого сердца и быть регулярной.
В Самарском государственном социально - педагогическом университете состоялся день молодого донора
К работе будут допущены лица, имеющие разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Самарской области и водительское удостоверение соответствующей категории. Проверят заявителя и на отсутствие неоплаченных штра
В Самаре началась добровольная аккредитация такси для работы на ЧМ-2018
Обсуждались меры, направленные на предупреждение преступности в подростковой среде.
В Самаре состоялось заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
В концертной программе примут участие – образцовый оркестр русских народных инструментов «Самоцветы», камерный оркестр «TUTTI», ансамбль виолончелистов «Viva cello», ансамбль домристов «Серебряные струны», квартет «Интермеццо», а также солисты детской цен
В Самарской филармонии пройдет концерт «Самарская мелодия 2018»
Самарская команда показала высочайший уровень подготовки и не оставила соперникам шансов на победу.
Команда Самарской области выиграла первенство России по футзалу (спорт глухих)
Россияне продемонстрировали в 15-ти заездах наилучший результат и одержали победу над поляками со счетом 47:43.
Тольяттинские гонщики в составе символической сборной России помогли победить поляков
сегодня  Четверг, 5 апреля, 20:21
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/04:
USD 57.76
0.22
EUR 70.96
0.04
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тольяттинские гонщики в составе символической сборной России помогли победить поляков

5 апреля 2018 17:21
90
Россияне продемонстрировали в 15-ти заездах наилучший результат и одержали победу над поляками со счетом 47:43.
2 апреля 2018 года на гаревом треке города Острув (Польша) состоялся XXI Мемориал Рифа Саитгареева. В гонке принимали участие польская команда Ostrovia Ostrow Wlkp и символическая сборная России, в состав которой вошли три представителя тольяттинского СК «Мега-Лада»: Ренат Гафуров, Глеб Чугунов и играющий тренер тольяттинской гаревой дружины Сергей Даркин, сообщает «СО» ОНЛАЙН.


Россияне продемонстрировали в 15-ти заездах наилучший результат и одержали победу над поляками со счетом 47:43. «Мегаладовские» райдеры Ренат Гафуров и Глеб Чугунов набрали — 12 и 10 очков соответственно. Как сообщает официальный сайт клуба, к сожалению, из-за травмы в Мемориале Рифа Саитгареева не смог принять участие гонщик СК «Мега-Лада» Андрей Кудряшов. Спортсмен в настоящее время находится в госпитале и, по прогнозам врачей, сможет возобновить тренировки и вернуться на трек не ранее, чем через две-три недели.



Фото:   «СО» ОНЛАЙН 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
5 апреля 2018  19:47
Сервис аудио-описательного комментирования (АОК) представляет собой комментарии со специальной информацией для людей без визуального представления о матче и событиях на поле. Это дополнительное повествование, которое подробно описывает происходящее.
Оргкомитет «Россия-2018» предоставит сервис аудио-описательного комментирования на матчах ЧМ-2018
Сервис аудио-описательного комментирования (АОК) представляет собой комментарии со специальной информацией для людей без визуального представления о матче и... ЧМ-2018
25
5 апреля 2018  13:18
Места размещения болельщиков и спортсменов к ЧМ-2018 в Самаре будут под особым контролем.
Места размещения болельщиков и спортсменов к ЧМ-2018 в Самаре будут под особым контролем
Самарская область предложит гостям широкий выбор объектов размещения. ЧМ-2018
178
5 апреля 2018  12:50
Туристов, приехавших в Самару во время чемпионата мира по футболу, поставят на миграционный учет
Туристов, приехавших в Самару во время чемпионата мира по футболу, поставят на миграционный учет
Об этом сообщили в МВД России. ЧМ-2018
140
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7070
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7613
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7465
Весь список
Спорт в регионе
5 апреля 2018  17:39
Самарская команда показала высочайший уровень подготовки и не оставила соперникам шансов на победу.
Команда Самарской области выиграла первенство России по футзалу (спорт глухих)
Самарская команда показала высочайший уровень подготовки и не оставила соперникам шансов на победу.   Спорт в регионе
109
5 апреля 2018  17:21
Россияне продемонстрировали в 15-ти заездах наилучший результат и одержали победу над поляками со счетом 47:43.
Тольяттинские гонщики в составе символической сборной России помогли победить поляков
Россияне продемонстрировали в 15-ти заездах наилучший результат и одержали победу над поляками со счетом 47:43.  Спорт в регионе
90
5 апреля 2018  10:10
Боксеры школы
Боксеры школы "Ринг" из Самарской области завоевали награды всероссийского турнира
В соревнованиях приняли участие 135 сильнейших спортсменов. Спорт в регионе
120
5 апреля 2018  09:41
Самарские спортсмены выиграли всероссийские соревнования среди лиц с ПОДА
Самарские спортсмены выиграли всероссийские соревнования среди лиц с ПОДА
В соревновании шашистов приняли участие 21 юноша и 10 девушек из 10 регионов страны. Спорт в регионе
151
4 апреля 2018  20:50
Следующий матч самарцы проведут в рамках Первенства ФНЛ.
"Крылья Советов" завершили выступление в Кубке России проиграв московскому "Спартаку" - 1:3
Следующий матч самарцы проведут в рамках Первенства ФНЛ.    Спорт в регионе
234
4 апреля 2018  15:39
В активе школы бокса олимпийского резерва «Ринг» два вторых места и одно третье.
Боксеры школы "Ринг" завоевали награды всероссийского турнира
В активе школы бокса олимпийского резерва «Ринг» два вторых места и одно третье.   Спорт в регионе
267
4 апреля 2018  15:32
Также в Пензе прошли традиционные всероссийские соревнования по спорту лиц с ПОДА «Аленький Цветочек».
Самарские спортсмены выиграли всероссийские соревнования по шашкам и шахматам среди лиц с ПОДА
Также в Пензе прошли традиционные всероссийские соревнования по спорту лиц с ПОДА «Аленький Цветочек».  Спорт в регионе
224
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1508
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
865
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
778
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1678
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
967
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1069
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1651
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
1005
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4309
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2435
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2918
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2802
Весь список

Мероприятия
В Самарском государственном социально - педагогическом университете состоялся день молодого донора
В Самаре пройдет городское мероприятие «ВСЕ МЫ – РОССИЯ, ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА»
В Самарском бизнес-инкубаторе пройдет круглый стол на тему: «Актуальные вопросы пожарной безопасности»
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

В зону аккредитации ЧМ-2018 в Самаре пустят 5 тысяч машин

991

Из-за коммунальной аварии на Ново-Садовой «утонуло» несколько автомобилей

724

Правительство Самарской области ждет административная реформа

470
за неделю

Самарцев серьезно напугал громкий хлопок и дым, который повалил из окон многоэтажки на Ново-Садовой

2839

Строительство крематория планируется на территории Волжского района

1595

В Тольятти пенсионерка упала с девятого этажа в сугроб

1426
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда