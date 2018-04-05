Тольяттинские гонщики в составе символической сборной России помогли победить поляков
5 апреля 2018 17:21
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Россияне продемонстрировали в 15-ти заездах наилучший результат и одержали победу над поляками со счетом 47:43. «Мегаладовские» райдеры Ренат Гафуров и Глеб Чугунов набрали — 12 и 10 очков соответственно. Как сообщает официальный сайт клуба, к сожалению, из-за травмы в Мемориале Рифа Саитгареева не смог принять участие гонщик СК «Мега-Лада» Андрей Кудряшов. Спортсмен в настоящее время находится в госпитале и, по прогнозам врачей, сможет возобновить тренировки и вернуться на трек не ранее, чем через две-три недели.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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