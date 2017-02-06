Тольяттинские фигуристы завоевали серебро зимней Универсиаде - 2017

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Тольяттинские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин стали призерами XXVIII зимней Всемирной Универсиады, проходящей в Алмате. Спортсмены Самарской области выиграли серебряные медали в танцах на льду.После короткой программы тольяттинский дуэт (тренер – Олег Судаков, Центр спортивной подготовки Самарской области) занимал второе место. Лидерство захватили украинцы Александра Назарова - Максим Никитин, имевшие преимущество в 0,16 балла. После произвольной программы фигуристы из Украины сохранили за собой первое место (165,62 балла), Евдокимова и Базин остались вторыми, завоевав серебро (156, 96 балла).Напомним, что ранее золотую и серебряную медали Универсиады завоевал лыжник Самарской области Валерий Гонтарь, у которого запланировано еще два старта.