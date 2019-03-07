Тольяттинские фигуристы идут на втором месте после короткой программы на Универсиаде в Красноярске
7 марта 2019 16:48
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Наша пара набрала 68,32 балла.
Завтра произвольная программа, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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