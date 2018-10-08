Тольяттинская спортсменка поборется за медали летних юношеских Олимпийских игр
8 октября 2018 15:45
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4000 спортсменов 14-18 лет из 206 стран, 31 вид спорта.
В каратэ выступит Анна Чернышёва из Тольятти.
Будем болеть за нашу спортсменку, передает пресс-служба минспорта СО.
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