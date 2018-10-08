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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тольяттинская спортсменка поборется за медали летних юношеских Олимпийских игр

8 октября 2018 15:45
59
Соревнования стартовали в Аргентине.
Соревнования стартовали в Аргентине.

4000 спортсменов 14-18 лет из 206 стран, 31 вид спорта.

В каратэ выступит Анна Чернышёва из Тольятти.

Будем болеть за нашу спортсменку, передает пресс-служба минспорта СО. 
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