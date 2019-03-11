Тольяттинская спортсменка Софья Палкина - победительница Кубка Европы по метаниям
11 марта 2019 15:00
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В соревнованиях по метанию молота U23 (до 23 лет) она показала результат 69.18 метра, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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