Тольяттинская спортсменка Софья Палкина - победительница Кубка Европы по метаниям

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В Словакии на Кубке Европы по метаниям тольяттинская спортсменказавоевала золото.В соревнованиях по метанию молота U23 (до 23 лет) она показала результат 69.18 метра, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО