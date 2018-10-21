Тольяттинская спортсменка Анна Чернышёва вернулась с юношеских Олимпийских игр с серебряной медалью
21 октября 2018 13:05
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На юношеских Олимпийских играх наша спортсменка завоевала серебро в каратэ.
Среди поздравляющих заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Аня немного расстроена - хотелось золота.
Но все главные победы впереди, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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