Тольяттинская пловчиха – победитель XXIX Всемирной летней Универсиады

36

Вчера тольяттинская пловчиха Анастасия Гуженкова принесла Самарской области золотую медаль, которая стала второй для региона.В командной женской эстафете 4 по 200 метров свободным стилем сборная России (Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Мария Баклакова и Арина Опенышева) финишировали на первом месте. Спортсменки США, завоевавшие серебро, отстали всего на 0,04 секунды. Бронза досталась Японии.«Сейчас у меня безграничное чувство счастья. Мы очень старались для нашей страны. Немного чувствуется усталость, но эмоции бьют через край», - сказала после финиша Анастасия Гуженкова.Ранее Гуженкова (воспитанница тольяттинской КСДЮСШОР № 10 «Олимп») завоевала серебряную медаль в кролевой эстафете 4 по 100 метров.Победа тольяттинской пловчихи принесла Самарской области второе золото Универсиады. Первую золотую награду получил тхэквондист Борис Краснов. Также самарская дзюдоистка Валентина Костенко выиграла бронзу в весовой категории 63 кг.