Тольяттинская пловчиха – победитель XXIX Всемирной летней Универсиады
24 августа 2017 09:52
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Вчера тольяттинская пловчиха Анастасия Гуженкова принесла Самарской области золотую медаль, которая стала второй для региона.
В командной женской эстафете 4 по 200 метров свободным стилем сборная России (Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Мария Баклакова и Арина Опенышева) финишировали на первом месте. Спортсменки США, завоевавшие серебро, отстали всего на 0,04 секунды. Бронза досталась Японии.
«Сейчас у меня безграничное чувство счастья. Мы очень старались для нашей страны. Немного чувствуется усталость, но эмоции бьют через край», - сказала после финиша Анастасия Гуженкова.
Ранее Гуженкова (воспитанница тольяттинской КСДЮСШОР № 10 «Олимп») завоевала серебряную медаль в кролевой эстафете 4 по 100 метров.
Победа тольяттинской пловчихи принесла Самарской области второе золото Универсиады. Первую золотую награду получил тхэквондист Борис Краснов. Также самарская дзюдоистка Валентина Костенко выиграла бронзу в весовой категории 63 кг.
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