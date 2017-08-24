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Тольяттинская пловчиха – победитель XXIX Всемирной летней Универсиады

24 августа 2017 09:52
36
Тольяттинская пловчиха – победитель XXIX Всемирной летней Универсиады
В китайском Тайбее продолжаются соревнования XXIX Всемирной летней Универсиады.

Вчера тольяттинская пловчиха Анастасия Гуженкова принесла Самарской области золотую медаль, которая стала второй для региона.

В командной женской эстафете 4 по 200 метров свободным стилем сборная России (Анастасия Гуженкова, Валерия Саламатина, Мария Баклакова и Арина Опенышева) финишировали на первом месте. Спортсменки США, завоевавшие серебро, отстали всего на 0,04 секунды. Бронза досталась Японии.

«Сейчас у меня безграничное чувство счастья. Мы очень старались для нашей страны. Немного чувствуется усталость, но эмоции бьют через край», - сказала после финиша Анастасия Гуженкова. 

Ранее Гуженкова (воспитанница тольяттинской КСДЮСШОР № 10 «Олимп») завоевала серебряную медаль в кролевой эстафете 4 по 100 метров.

Победа тольяттинской пловчихи принесла Самарской области второе золото Универсиады. Первую золотую награду получил тхэквондист Борис Краснов. Также самарская дзюдоистка Валентина Костенко  выиграла бронзу в весовой категории 63 кг. 



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