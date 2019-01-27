Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье,27 января, 20:18
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -13 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/01:
USD 65.92
-0.08
EUR 74.63
-0.4
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тольяттинская пара Софья Евдокимова - Егор Базин заняли 9 место на дебютном для себя чемпионате Европы

27 января 2019 15:21
140
Впереди - Всемирная зимняя Универсиада (март, Красноярск).
Тольяттинская пара Софья Евдокимова - Егор Базин заняли 9 место на дебютном для себя чемпионате Европы.

Желаем дальнейших успехов!

Впереди - Всемирная зимняя Универсиада (март, Красноярск), передает пресс-служба минспорта СО. 

Видео здесь.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
446
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
331
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
627
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7835
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8358
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8080
Весь список
Спорт в регионе
27 января 2019  17:48
Сегодня в США состоялся финал Гран-при Bellator в тяжёлом весе, в котором сошлись Емельяненко и Бейдер. К сожалению, для поклонников Последнего Императора этот поединок не оправдал надежд и откровенно разочаровал…
Падение Последнего императора. Завершит ли карьеру Емельяненко?
Сегодня в США состоялся финал Гран-при Bellator в тяжёлом весе, в котором сошлись Емельяненко и Бейдер. К сожалению, для поклонников Последнего Императора этот... Спорт в регионе
104
27 января 2019  16:02
Миодраг Божович подвел итоги первого сбора в ОАЭ
"Мы все поработали на первом сборе очень хорошо."  Спорт в регионе
138
27 января 2019  16:00
После обеда
"Крылья Советов" завершили первый учебно-тренировочный сбор в ОАЭ
После обеда "Крылья Советов" отправятся в аэропорт Дубай, откуда вечерним рейсом вылетят в Россию.  Спорт в регионе
141
27 января 2019  15:21
Впереди - Всемирная зимняя Универсиада (март, Красноярск).
Тольяттинская пара Софья Евдокимова - Егор Базин заняли 9 место на дебютном для себя чемпионате Европы
Впереди - Всемирная зимняя Универсиада (март, Красноярск).  Спорт в регионе
139
26 января 2019  18:02
Гол забил на 50-ой минуте Ткачук.
"Крылья Советов" – "Рига" (Латвия) – 1:0
Гол забил на 50-ой минуте Ткачук.  Спорт в регионе
383
26 января 2019  13:46
Текстовая трансляция будет доступна в клубном твиттере.
Сегодня контрольный матч "Крылья Советов" - "Рига" (Латвия)
Текстовая трансляция будет доступна в клубном твиттере.  Спорт в регионе
593
25 января 2019  19:57
Голы на свой счет записали Косоногов, Мухин, Богомолов и Босов.
Молодежный состав "Крыльев" завершил первый сбор победой над командой "КС-ЦПФ" - 4:3
Голы на свой счет записали Косоногов, Мухин, Богомолов и Босов.  Спорт в регионе
382
Весь список


Видео
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
218
24 января 2019  09:24
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры.
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла.
ЖКХ
396
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
815
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
1011
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
1221
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
1063
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1789
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1578
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1879
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2244
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2473
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3706
Весь список

Мероприятия
В Самаре отметили 75-летие с момента снятия блокады Ленинграда
Самарский бизнес-инкубатор приглашает к участию в семинаре-тренинге «ЭМПРЕТЕК – технология предпринимательства»
Культурная программа на выходные. Тольятти, Сызрань, Жигулевск
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные