Тольяттинская бильярдистка Наталья Кирпичникова - бронзовый призер чемпионата России

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В соревнованиях принимали участие более 70 сильнейших спортсменов страны из различных регионов.Наталья Кирпичникова из Тольятти заняла 3 место. В полуфинале она уступила сопернице из Казани, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО