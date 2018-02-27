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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото в метании молота на первенстве России

27 февраля 2018 17:50
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В Адлере состоялся чемпионат и первенство России по длинным метаниям. Тольяттинка Софья Палкина завоевала золото в метании молота среди юниорок (до 23 лет). Она отправила снаряд на 66,22 метра, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области. 
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