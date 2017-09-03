Тольяттинка Дарья Касаткина впервые в карьере вышла в 1/8 теннисного турнира «Большого шлема»
3 сентября 2017 11:48
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Вчера, 2 сентября, в США на открытом чемпионата страны по теннису прошли матчи третьего круга в женском одиночном разряде.
Тольяттинка Дарья Касаткина встречалась с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко. Как пишет TLTgorod, первые в своей карьере тольяттинка прошла дальше третьего круга в турнирах «большого шлема».
В следующем матче спортсменка встретится с представительницей Эстонии Кайей Канепи.
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