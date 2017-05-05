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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тольяттинка Дарья Касаткина стала «Прорывом апреля»

5 мая 2017 11:52
117
Тольяттинка Дарья Касаткина стала «Прорывом апреля»
Такой результат получен по версии женской теннисной ассоциации.

Сегодня, 5 мая, стали известны результаты голосования болельщиков на официальном сайте WTA за кандидатов в победители ежемесячных номинаций. В одной из них, «прорыв месяца», была номинирована тольяттинка Дарья Касаткина, которая в апреле выиграл свой первый титул в турнирах WTA.

И, хотя у нашей спортсменки были очень серьезные соперницы, ей, при поддержке фанатов и болельщиков удалось победить.
Россиянка из Тольятти набрала 60% голосов пользователей официального сайта WTA.
Ближайшая конкурентка, Маркета Вондрусова набрала 20%, пишет TLTgorod.


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