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Только в Самаре в "Лыжне России" принимают участие более 8 тысяч человек!В самом массовом лыжном старте участвуют профессиональные спортсмены и любители, взрослые и дети.Губернатор Дмитрий Азаров пробежал дистанцию 2019 м (приурочена к предстоящей всемирной зимней Универсиаде)."Впечатления замечательные! Столько людей сегодня вышли на старт "ЛыжняРоссии"! Я очень рад, что самарцы активно включились в сегодняшнее совревнование", - поделился Дмитрий Азаров."Меня радует, что старты сегодня проходят по всей территории Самарской области. Мы, наверное, только к концу завтрашнего дня подведем итоги и узнаем, сколько же людей приняли участие в гонках. Но здесь в Самаре - больше 8 тысяч человек" ,- отметил глава региона.Губернатор поздравил всех с праздником. "Уверен, хорошее настроение и этот спортивный заряд мы сохраним до самого конца зимы! А весной уже будут новые яркие победы".❄️Отдельно Дмитрий Азаров отметил самого старшего и самого молодого участника гонки.Самый трогательный момент - старт детского забега на 300 м. На лыжню вышли самые юные спортсмены Самары. Среди болельщиков - родные, тренеры и гости соревнований. Вне зависимости от результатов все ребята получили на финише памятные подарки, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.