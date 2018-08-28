Тихонов ответил Егорову: "Извинения принимаю, но в семью лезть нельзя! Это святое!"
28 августа 2018 22:36
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Напомним, что в понедельник, 27 августа, встреча "Крыльев" с "Енисеем" (0:1) в 5-м туре РПЛ закончилась громким судейским скандалом. По мнению эксперта "СЭ" в вопросах судейства Александра БОБРОВА, главный арбитр встреч Михаил Вилков допустил в игре три ключевые ошибки (их разбор – здесь): на 14-й минуте не наказал хозяев пенальти, на 33-й не решился удалить защитника красноярцев Кичина, а на 34-й – показал вторую желтую карточку хавбеку гостей Ланину. Кроме того, по мнению Тихонова, помимо желтой карточки за отмашку игрок "Енисея" Обрадович должен был получить предупреждение за симуляцию в штрафной площади самарцев.
Главный тренер самарцев сделал ряд громких заявлений после игры. Под огонь критики Тихонова попали не только судья Вилков, но и руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, а также еще один известный в прошлом судья из Нижнего Новгорода и учитель Вилкова, начальник команды "Енисей" Игорь Егоров. В частности, Тихонов назвал Вилкова и И.Егорова "друзьями-товарищами". Позднее глава ДСИ А.Егоров заявил следующее:
"Что касается его (Тихонова. – Прим. "СЭ") оценки судейства, то пускай он тренирует свою команду. Я же не лезу к нему определять состав, каких игроков ему брать. Он сына (20-летний Михаил – полузащитник самарцев. – Прим. "СЭ") своего постоянно везде за собой таскает. И не надо мне про родственные связи говорить. Руководствуюсь профессионализмом, мне неважно кто с кем дружит, и кто чем занимается. Михаил Вилков – арбитр ФИФА, и может судить любую игру. То, что где-то кто-то работает (видимо, речь об Игоре Егорове. – Прим. "СЭ"), нас это не касается. Мы выходим – у нас есть белое и черное, и мы работаем".
Правда, сегодня Александр Егоров извинился перед Тихоновым на пресс-конференции по итогам тура РПЛ.
Мы позвонили тренеру, чтобы узнать его реакцию.
– Как восприняли слова Александра Егорова про вашего сына? – вопрос "СЭ".
– В словах Егорова есть такая цитата: "Что касается его оценки судейства, то пускай он тренирует свою команду". Так мы и тренируем. Но получается так, что одним-двумя свистками определяется не только судьба тренера, но и футболистов, болельщиков и, конечно, руководителей, которые вкладывают деньги в команды. А иногда ошибочные свистки случаются преднамеренно, как было вчера.
– Егоров принес извинения. Принимаете их?
– Хочется сказать о бревне в глазу… Но не стану развивать эту тему. Извинения его я принимаю, но в семью лезть нельзя. Семья – это святое. Подчеркиваю: СЕМЬЯ ЭТО СВЯТОЕ! А то бревно из глаза можно достать и засунуть в другое место человеку, который обслуживал игру.
– Как относитесь к инициативе ДСИ запретить критику арбитров?
– Думаю, нам нужно вводить систему ВАР, и тогда все эти разговоры пропадут, и никакой критики арбитров не будет. Поймите правильно, у судей бывают преднамеренные и непреднамеренные ошибки. Так вот вчерашние ошибки очень сильно повлияли на игру. Не хочу рассказывать всего, что происходило на игре, в том числе диалоги судей с футболистами. Но скажу одно: так вести себя, как это делал Вилков, нельзя.
Повторяю, если мы введем систему ВАР, то никто ничего не будет валить на судей. В таком случае решения станут приниматься коллегиально, а сегодня наши арбитры принимают решения, как хотят. Я не говорю абсолютно про всех судей, но то, что было вчера… Такого я не видел даже в первой лиге! Подобной наглости просто нет! Хотя я работал там два года – с "Енисеем" и "Крыльями".
Это футбольный беспредел. Если бы так судили топ-команду России, то этого судьи бы уже не было в РФС. А с командами, которые немного ниже рангом и не обладают всемогуществом, можно делать все, что хочешь. Это и называется – беспредел.
– Ваша оценка судейства в начале сезона?
– Бывают ошибки, когда судья где-то не увидел 20-30 сантиметров, ну что ж поделаешь – это обстоятельства. Но бывают вопиющие моменты. Мы же люди и понимаем, что судья может не увидеть, не успеть и так далее. А бывает… В общем, когда у нас появится система ВАР, тогда все это прекратится.
– Руководство "Крыльев" вас поддержало после такого судейства?
– Вы наверняка и сами читали слова Шляхтина (президент самарского клуба. – Прим. "СЭ"), который высказался в поддержку и добавил, что мы должны быть вместе.
– Игорь Егоров говорит, что у вас были эмоции после игры, но вы отойдете и пообщаетесь с ним. Готовы взять трубку, если на телефоне высветится номер Игоря Егорова?
– Вопросов нет, у нас очень хорошие отношения с Егоровым. Мои слова не относились к нему, они были адресованы людям – один из них был на скамейке, другой – в поле (судя по всему, Тихонов, отвечая, перепутал Александра Егорова с Игорем. – Прим. "СЭ")
– Андрей Валерьевич, я про начальника "Енисея" и бывшего судью Игоря Егорова и спрашиваю. С ним-то готовы поговорить?
– Я не беру трубку с незнакомых номеров и брать не собираюсь. Мой круг общения – люди, которых я знаю. Если кто-то хочет со мной пообщаться, пускай подъезжает, я пообщаюсь. Вопросов нет.
– Как пообщались после игры со своим другом Дмитрием Аленичевым?
– С Димкой… С Дмитрием Анатольевичем мы очень хорошо пообщались, мы с ним в очень хороших отношениях. Мы разговаривали с ним и перед игрой, и после. Я поздравил его с победой. Наши отношения ни в коем случае не испортятся из-за таких ситуаций. Жизнь продолжается, а футбол – это работа.
– Как Аленичев оценил судейство?
– Мы не обсуждали этот момент. Об игре поговорили, но судейство не обсуждали. Мы должны делать свое дело и отвечать за него. Хотя Дмитрий Анатольевич тоже в какой-то момент пострадал от пенальти, который поставили в ворота "Енисея" в матче с ЦСКА (тогда матч закончился со счетом 1:1. – Прим. "СЭ"). Повторю, бывают преднамеренные судейские ошибки, которые я увидел вчера.
Фото Виталий ТИМКИВ
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