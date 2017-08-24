Тхэквондист Самарской области выиграл золотую медаль Всемирной летней Универсиады
24 августа 2017 15:56
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Рафаиль Аюкаев (тренеры - Анар Аскеров и Турал Аскеров, воспитанник тольяттинской школы тхэквондо, сейчас представляет сызранскую СШОР №2) по ходу соревнований поочередно разгромил соперников из Канады (22:1), Иордании (19:7), Азербайджана (36:8). В финале российскому спортсмену должен был противостоять тхэквондист из Бразилии, но тот принял
решение отказаться от боя.
На счету спортсменов Самарской области уже пять наград Всемирной летней Универсиады: 3 золотых (2 – тхэквондо, 1 – плавание), 1 серебряная (плавание) и 1 бронзовая (дзюдо), сообщает пресс-служба облправительства.
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