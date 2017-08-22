Тхэквондист Самарской области Борис Краснов стал победителем Всемирной летней Универсиады

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(тренеры - Анар Аскеров и Турал Аскеров, воспитанник тольяттинской школы тхэквондо, сейчас представляет сызранскую СШОР №2) выступал в весовой категории до 68 килограммов. По ходу соревнований Краснов одолел соперников из Филиппин (29:2), Ирана (5:2), Тайбэя (7:5). В полуфинале он оказался сильнее Олимпийского чемпиона 2016 года АхмадаАбугауша из Иордании (17:15).В поединке за золото Краснов в дополнительном раунде сломил сопротивление представителя Азербайджана Айхана Тагизаде – 2:0. Для сборной России эта золотая медаль стала четвертой на Универсиаде и первой в соревнованиях тхэквондистов.Напомним, ранее тольяттинская пловчиха Анастасия Гуженкова завоевала серебряную медаль в кролевой эстафете 4 по 100 метров, а самарская дзюдоистка Валентина Костенко выиграла бронзу в весовой категории 63 кг, сообщает пресс-служба облправительства.