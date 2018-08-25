Церемония награждения участников фестиваля дворового спорта прошла на "Самара Арене"

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"Я рад всех приветствовать на самарской земле! Рад, что сегодня получился настоящий праздник. Прежде всего, хочу обратиться к нашей дорогой, любимой, удивительной, восхитительной Ирине Родниной, которая является живым воплощением побед отечественного спорта. Ирина Константиновна является руководителем проекта, мне кажется, это не проект для нее, а частичка души! Она - настоящий вдохновитель этого фестиваля дворового спорта, который проходит в нашей стране уже в 3й раз. Огромное вам спасибо!", - сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам фестиваля."Отдельно благодарю тренеров, которые воспитывают новых победителей. Зачастую громкие победы на чемпионатах мира, олимпийских играх, начинаются с тренера-общественника", - отметил глава региона."Рад, что мы собрались здесь и обсудили, как детский, дворовый спорт развивается в разных регионах. Мы обязательно возьмем этот опыт на вооружение. Дорогие тренеры, искренне благодарю вас за будущее нашей страны, за этих удивительных, спортивных детей, которые сегодня здесь!", - подчеркнул Дмитрий Азаров.Самой сильной сборной сегодняшнего фестиваля стала команда Новосибирска - ребята по многим видам спорта взяли "золото".Самарская область показала себя с лучшей стороны в командных видах спорта - у нас 1 место по минифутболу и баскетболу, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.