Центр отдыха "СКЛОН" 1 декабря: ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА!
27 ноября 2018 19:15
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- В этот день для всех посетителей:
- будет работать основной спуск для лыжников и сноубордистов длиной 600 метров
- учебная горка, длина которой составляет 150 метров.
- будет открыт БЕСПЛАТНЫЙ КАТОК
- трасса для сноутюбингов(ватрушек) КОРОТЫШ.
А также: к вашим услугам будет работать прокат зимнего инвентаря и служба инструкторов.
Режим работы подъемников с 10.00 до 21.00.
Телефон администратора ЦО Склон +79276555626.
Телефон инструкторов +79033040330.
Подробная информация в группе ВКонтакте здесь.
Ждем всех на открытие зимнего сезона 2018-2019!
Прайс-лист (цены на услуги) на сезон 2018-2019 года.
Центр отдыха "СКЛОН" - это уникальный горнолыжный склон, оборудованный трассами для детей и взрослых с удобными подъемниками и грамотными инструкторами.
К Вашим услугам - гостиничные номера, ресторан, уютное кафе, конференц зал, открытый и закрытый бассейн, беседки, шезлонги, две сауны, тренажерный зал, прокат велосипедов, квадроциклов и многое другое на свежем воздухе.
Мы предлагаем Вам множество услуг, как для спокойного семейного отдыха, так и для проведения праздничных и корпоративных мероприятий.
Склон Самара - ЭТО КРУГЛОГОДИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
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Комментарии
ЧМ-2018
9 ноября 2018 11:00
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
354
27 октября 2018 13:01
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
591
26 октября 2018 22:43
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. ЧМ-2018
463
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7638
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8181
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7928
Спорт в регионе
27 ноября 2018 20:12
В этой школе когда-то учился тренер клуба Александр Полинкевич, который уже не раз проводил здесь различные мероприятия. Спорт в регионе
123
27 ноября 2018 19:15
Центр отдыха "СКЛОН" 1 декабря проводит ОТКРЫТИЕ горнолыжного СЕЗОНА 2018-2019 года. Цены на услуги. Спорт в регионе
95
27 ноября 2018 17:46
Согласно пункту 6.5 регламента РПЛ. Спорт в регионе
151
27 ноября 2018 12:24
Новый каток создадут в декабре на Запорожской улице, 24. Спорт в регионе
194
26 ноября 2018 17:04
В Москва прошли всероссийские соревнования по спортивной аэробике "Кубок мечты" памяти заслуженного тренера России Татьяны Соловьевой. Спорт в регионе
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26 ноября 2018 15:58
В них участвовало около 700 спортсменов из 24 регионов. По итогам Кубка России самарские команды завоевали три золотых медали. Спорт в регионе
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26 ноября 2018 15:54
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