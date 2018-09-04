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ЦСКА /Самара вручен памятный знак за достойное проведение 50-го чемпионата мира по плаванию среди военнослужащих

4 сентября 2018 20:25
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Чемпионат мира стал вторым по счету прошедшим в Самаре после футбольного мирового кубка и собрал множество именитых спортсменов, представляющих армии 13 государств, включая стран-членов НАТО.
Самарскому филиалу ЦСКА вручен памятный знак от руководства Международного совета военного спорта (CISM) за достойное проведение 50-го чемпионата мира по плаванию среди военнослужащих.

Победой российской сборной завершился 50-й чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих, проходивший в Самаре с 16 по 23 августа в спорткомплексе «Плавательный». Турнир провел самарский филиал ЦСКА по инициативе CISM - Международного совета военного спорта и при поддержке Министерства обороны РФ.

Чемпионат мира стал вторым по счету прошедшим в Самаре после футбольного мирового кубка и собрал множество именитых спортсменов, представляющих армии 13 государств, включая стран-членов НАТО.

С 14 золотыми медалями команда Вооруженных Сил Российской Федерации выиграла общекомандный зачет. Второе место заняла команда Бразилии с 10 золотыми медалями. Армейские пловцы также выиграли 12 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Сборная Вооруженных сил Бразилии получила 10 серебряных и 8 бронзовых медалей. Третье место заняла команда Польши. На их счету 6 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых награды.

В дни проведения ЧМ по плаванию в Самаре было установлено 6 новых рекордов CISM.

«Очень важно, что именно Самара стала городом проведения чемпионата мира по плаванию, мы очень благодарны министерству обороны России и Международному совету военного спорта за это решение. Организация соревнований была признана достойной и
соответствующей самым высоким международным стандартам. CISM присвоил оценку чемпионату мира в Самаре – «excellent», - прокомментировал вручение памятного знака CISM начальник самарского филиала ЦСКА, член Общественной палаты Самарской области
Валерий Краснов.

Завершившийся турнир третий по счету чемпионат под эгидой CISM, который ЦСКА принимает на своих объектах в 2018 году. Следующий чемпионат мира среди военнослужащих по плаванию пройдет в Китае, передает пресс-служба ЦСКА /Самара. 
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