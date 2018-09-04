ЦСКА /Самара вручен памятный знак за достойное проведение 50-го чемпионата мира по плаванию среди военнослужащих

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Самарскому филиалу ЦСКА вручен памятный знак от руководства Международного совета военного спорта (CISM) за достойное проведение 50-го чемпионата мира по плаванию среди военнослужащих.Победой российской сборной завершился 50-й чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих, проходивший в Самаре с 16 по 23 августа в спорткомплексе «Плавательный». Турнир провел самарский филиал ЦСКА по инициативе CISM - Международного совета военного спорта и при поддержке Министерства обороны РФ.Чемпионат мира стал вторым по счету прошедшим в Самаре после футбольного мирового кубка и собрал множество именитых спортсменов, представляющих армии 13 государств, включая стран-членов НАТО.С 14 золотыми медалями команда Вооруженных Сил Российской Федерации выиграла общекомандный зачет. Второе место заняла команда Бразилии с 10 золотыми медалями. Армейские пловцы также выиграли 12 серебряных и 6 бронзовых медалей.Сборная Вооруженных сил Бразилии получила 10 серебряных и 8 бронзовых медалей. Третье место заняла команда Польши. На их счету 6 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых награды.В дни проведения ЧМ по плаванию в Самаре было установлено 6 новых рекордов CISM.«Очень важно, что именно Самара стала городом проведения чемпионата мира по плаванию, мы очень благодарны министерству обороны России и Международному совету военного спорта за это решение. Организация соревнований была признана достойной исоответствующей самым высоким международным стандартам. CISM присвоил оценку чемпионату мира в Самаре – «excellent», - прокомментировал вручение памятного знака CISM начальник самарского филиала ЦСКА, член Общественной палаты Самарской областиВалерий Краснов.Завершившийся турнир третий по счету чемпионат под эгидой CISM, который ЦСКА принимает на своих объектах в 2018 году. Следующий чемпионат мира среди военнослужащих по плаванию пройдет в Китае, передает пресс-служба ЦСКА /Самара.