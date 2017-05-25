Сызранский спортсмен завоевал серебро международного турнира по спортивной гимнастике World Challenge Cup 2017

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Никита Симонов (воспитанник сызранской СШОР № 2) выступал в упражнениях на кольцах. В этом виде программы занаграды боролись 22 спортсмена. В квалификации Симонов показал второй результат (14,350 балла). В финале 20-летний российский гимнаст также стал вторым, набрав 14,400 балла. Золото завоевал титулованный 27-летний бразилец Артур Занетти (14,900 балла), чемпион мира – 2013 и Олимпийский чемпион – 2012.«Никита Симонов – воспитанник нашей школы, входит в список сборной команды РФ по спортивной гимнастике. Тренерский штаб сборной страны сегодня видит в нем перспективу как в сильном «кольцевике». Считаю, что у Симонова есть шансы побороться за путевку на Олимпийские игры 2020 года», - отмечает директор сызранской СШОР № 2 Михаил Фомин, сообщает пресс-служба облправительства.Фото sport.mstm.samregion.ru