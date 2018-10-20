Сызранский боксер Тимур Авдоян завоевал золото на первенстве Европы

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- боксер из Сызрани, воспитанник школы "Ринг" на первенстве Европы (15-16 лет) завоевал золото в весовой категории 80 кг+.Поздравляем Тимура, его тренера и родителей с успехом. Гордимся и желаем новых побед нашему талантливому боксеру, передает пресс-служба минспорта СО.Фото:Юлия Рубцова