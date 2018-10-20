Сызранский боксер Тимур Авдоян завоевал золото на первенстве Европы
20 октября 2018 14:35
84
Поздравляем Тимура, его тренера и родителей с успехом. Гордимся и желаем новых побед нашему талантливому боксеру, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото:Юлия Рубцова
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
769
5 августа 2018 14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург. ЧМ-2018
569
3 августа 2018 11:19
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
609
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7588
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8128
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7883
Спорт в регионе
20 октября 2018 14:35
Желаем новых побед нашему талантливому боксеру! Спорт в регионе
83
19 октября 2018 11:34
Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. Спорт в регионе
150
18 октября 2018 20:54
В работе с вратарями тренерам помогает специалист из молодежного состава команды - ветеран «КС» Виктор Гаус. Спорт в регионе
189
18 октября 2018 19:45
Определено время начала матчей 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу 2018/2019. Спорт в регионе
206
18 октября 2018 17:32
В процессе преодоления дистанции участники дважды пересекли границу частей света - сначала из Азии в Европу, а затем обратно. Спорт в регионе
171
18 октября 2018 11:18
Он был признан лучшим боксером турнира. Спорт в регионе
167
18 октября 2018 09:37
Анна Чернышева выступала в Аргентине. Спорт в регионе
145
Видео
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
378
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
437
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
415
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
844
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
681
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
1078
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
719
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1128
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1175
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2272
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1687
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1869
Мероприятия