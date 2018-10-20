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Сызранский боксер Тимур Авдоян завоевал золото на первенстве Европы

20 октября 2018 14:35
84
Желаем новых побед нашему талантливому боксеру!
Тимур Авдоян - боксер из Сызрани, воспитанник школы "Ринг" на первенстве Европы (15-16 лет) завоевал золото в весовой категории 80 кг+.

Поздравляем Тимура, его тренера и родителей с успехом. Гордимся и желаем новых побед нашему талантливому боксеру, передает пресс-служба минспорта СО. 


Фото:Юлия Рубцова 
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