Сызранские тхэквондисты выиграли чемпионат России

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В Ростове-на-Дону завершился чемпионат России по тхэквондо WTF. В нем принимали участие около 600 спортсменов из 46 субъектов РФ. По итогам соревнований спортсмены сызранской СШОР № 2 получили две золотые медали.Юлия Турутина (тренер – Сергей Турутин) стала победительницей чемпионата в весовой категории до 62 кг. В финале она одержала победу над Еленой Евлампьевой из Санкт-Петербурга.Рафаиль Аюкаев (тренеры – Анар Аскеров и Турал Аскеров) выиграл турнир в весовой категории 87 кг и свыше. В поединке за золото он оказался сильнее Георгия Танделова из Республики Северная Осетия-Алания, сообщает пресс-служба облправительства.