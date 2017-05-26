Сызранские спортсмены стали призерами Кубка России по тхэквондо WTF

67

завоевала серебро в весовой категории до 62 килограммов. В финале она уступила Кристине Прокудиной из Челябинской области.стал обладателем бронзы в весовой категории до 58 килограмм, при этом выполнив норматив мастера спорта.«Первоочередной задачи выиграть золото у Юлии Турутиной не было. Сейчас для нее главнее получить хорошую соревновательную практику и выйти на пик формы к самым важным стартам этого года. В августе она в составе сборной страны отправится на Всемирную летнюю Универсиаду, которая пройдет в Тайване, а в сентябре ей предстоит выступать начемпионате Европы в Минске», - отметил тренер Юлии Турутиной, старший тренер сборной Самарской области по тхэквондо WTF, сообщает пресс-служба облправительства.Фото sport.mstm.samregion.ru