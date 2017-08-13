Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Волжском районе на 60 кв. метрах ночью горела баня
В Волжском районе на 60 кв. метрах ночью горела баня
На Зубчаниновском шоссе в Самаре из-за коммунальной аварии воды нет в 22 домах
На Зубчаниновском шоссе в Самаре из-за коммунальной аварии воды нет в 22 домах
В Сызрани ищут трёх девочек для съёмки в художественном фильме
В Сызрани ищут трёх девочек для съёмки в художественном фильме
Сызранские летчики приняли участие в российских соревнованиях по вертолетным гонкам
Сызранские летчики приняли участие в российских соревнованиях по вертолетным гонкам
Беспилотные пассажирские самолеты появятся к 2025 году
Беспилотные пассажирские самолеты появятся к 2025 году
Крупный пожар на ул. Садовая в Самаре: горел двухэтажный дом
Крупный пожар на ул. Садовая в Самаре: горел двухэтажный дом
В Жигулевске фиктивно поставили на учет четырех иностранных граждан
В Жигулевске фиктивно поставили на учет четырех иностранных граждан
В Сызранском районе хозяин избил гостя и оставил ночевать
В Сызранском районе хозяин избил гостя и оставил ночевать
сегодня  Воскресенье,13 августа, 12:04
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/08:
USD 60.19
0.26
EUR 70.75
0.48
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сызранские летчики приняли участие в российских соревнованиях по вертолетным гонкам

13 августа 2017 11:21
75
Сызранские летчики приняли участие в российских соревнованиях по вертолетным гонкам
Они прошли в рамках танкового биатлона в Алабино.

Прославленные сызранские вертолетчики Виктор Дегтярь и Петр Васильев и приняли участие в трехдневных состязаниях по вертолетным гонкам лучших российских вертолетчиков на кубок председателя ДОСААФ России, пишет КТВ-Луч.

С 10 по 12 августа на военном полигоне «Алабино» в рамках традиционных «Армейских игр» впервые прошла вертолетная гонка с участием сильнейших экипажей оборонного общества.

Пилоты на вертолетах Ми-2 и Robinson-44 соревновались в развозке грузов - наиболее популярной у зрителей и сложной для исполнителя, дисциплине.

- Сложнейшие элементы пилотирования машины должны выполняться в считанные секунды, что требует слаженности и мастерства экипажа, когда пилот удерживает вертолет на предельно низкой высоте, в то время как штурман должен ведром зачерпнуть воду из бочки и на скорости пронести ее до следующей точки, - пояснил начальник отдела авиационных видов спорта департамента авиации ДОСААФ России Игорь Целищев.

В этих азартных состязаниях приняли участие сильнейшие российские спортсмены-вертолетчики, неоднократные победители Чемпионатов России и мира и других международных вертолетных соревнований. Среди них Максим Сотников и Олег Пуоджюкас, Андрей Орехов и Максим Сазонов, Виктор Дегтярь и Петр Васильев, Юрий Яблоков и Константин Подойницын и другие. Как сообщает ДОССАФ России, эти имена хорошо известны поклонникам малой авиации.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
7 августа 2017  16:06
Параллельно на стадионе идут работы по нанесению антикоррозийного покрытия на металлоконструкции купола – они выполнены на треть.
На стадионе «Самара Арена» завершился монтаж металлоконструкций купола. Сейчас готовится основание поля
Параллельно на стадионе идут работы по нанесению антикоррозийного покрытия на металлоконструкции купола – они выполнены на треть.   ЧМ-2018
299
19 июля 2017  19:03
На территории, прилегающей к стадиону, построят рекреационные пешеходные площади, организуют проезд вокруг стадиона. Здесь появятся пешеходные зоны, оборудованные навигационной информационной системой, велодорожки, будут разбиты газоны с автополивом, орга
Получено положительное заключение экспертизы по второму этапу благоустройства территории «Самара Арены»
На территории, прилегающей к стадиону, построят рекреационные пешеходные площади, организуют проезд вокруг стадиона. Здесь появятся пешеходные зоны,... ЧМ-2018
276
13 июля 2017  10:11
Армен Бенян: «Во время ЧП важную роль играет не столько временной фактор, сколько фактор правильной организации».
Армен Бенян: «Во время ЧП важную роль играет не столько временной фактор, сколько фактор правильной организации».
Главный врач Чемпионата миру по футболу FIFA-2018 в Самаре  Армен Бенян прокомментировал новость о масштабных учениях на стадионе «Металлург». ЧМ-2018
1488
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6389
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6914
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6827
Весь список
Спорт в регионе
13 августа 2017  11:21
Сызранские летчики приняли участие в российских соревнованиях по вертолетным гонкам
Сызранские летчики приняли участие в российских соревнованиях по вертолетным гонкам
Они прошли в рамках танкового биатлона в Алабино. Спорт в регионе
75
13 августа 2017  09:39
Российская легкоатлетка одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ в Лондоне
Российская легкоатлетка одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ в Лондоне
Это первое золото России  на мировом первенстве 2017 года. Спорт в регионе
201
12 августа 2017  11:58
Самарские
Самарские "Крылья Советов" оштрафовали на 30 тысяч рублей
Они шесть раз нарушили регламент РФС. Спорт в регионе
388
10 августа 2017  17:09
В межсезонье в тренерском штабе БК «Самара» произошли изменения. Они затронули основную, молодежную и юношескую команды клуба.
Игорь Грачев назначен главным тренером «Самары»
В межсезонье в тренерском штабе БК «Самара» произошли изменения. Они затронули основную, молодежную и юношескую команды клуба.   Спорт в регионе
216
10 августа 2017  16:50
ЦСКА/Самара приглашает жителей и гостей города принять участие в праздновании Дня физкультурника и зарядиться энергией спорта, здоровья и отличного настроения на площадках армейского Клуба!
В День физкультурника ЦСКА/Самара проведет мастер-классы на 7 интерактивных площадках
ЦСКА/Самара приглашает жителей и гостей города принять участие в праздновании Дня физкультурника и зарядиться энергией спорта, здоровья и отличного настроения... Спорт в регионе
281
9 августа 2017  21:41
Следующий поединок подопечные Андрея Тихонова проведут 13 августа. На
"Крылья Советов" одержали победу над ярославским "Шинником" – 3:2
Следующий поединок подопечные Андрея Тихонова проведут 13 августа. На "Металлурге" они сыграют с "Динамо" из Санкт-Петербурга.  Спорт в регионе
405
9 августа 2017  21:08
В соревнованиях приняли участие 16 команд субъектов РФ.
Самарская команда стала серебряным призером Спартакиады учащихся России по настольному теннису
 В соревнованиях приняли участие 16 команд субъектов РФ.   Спорт в регионе
319
Весь список


Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
261
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7065
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1333
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5326
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1751
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2772
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2195
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1983
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1594
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1762
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5552
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
6491
Весь список

Мероприятия
Стартовала регистрация на V экстремальный марафон «Хрящевка Challenge» – 2017
Отборочный этап «Гонки Героев» пройдет на полигоне «Рощинский»
Программа празднования в Самаре Дня физкультурника
Весь список
Популярное
за сегодня

В Волжском районе «ВАЗ 2110» врезался в стоящую на обочине иномарку, пострадали два ребенка и четверо взрослых

448

В Самаре на Стара-Загоре водитель сбил насмерть женщину, переходившую дорогу, и скрылся с места ДТП

360

О май майнинг: кто заразил Россию и Путина блокчейном

299
за неделю

О май майнинг: кто заразил Россию и Путина блокчейном

4798

Сбербанк снижает процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке

3562

Производство самолета Ан-148 приостановят из-за отсутствия заказов. Авиазавод рискует потерять половину выручки

2163
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда