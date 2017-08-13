Сызранские летчики приняли участие в российских соревнованиях по вертолетным гонкам
13 августа 2017 11:21
75
Прославленные сызранские вертолетчики Виктор Дегтярь и Петр Васильев и приняли участие в трехдневных состязаниях по вертолетным гонкам лучших российских вертолетчиков на кубок председателя ДОСААФ России, пишет КТВ-Луч.
С 10 по 12 августа на военном полигоне «Алабино» в рамках традиционных «Армейских игр» впервые прошла вертолетная гонка с участием сильнейших экипажей оборонного общества.
Пилоты на вертолетах Ми-2 и Robinson-44 соревновались в развозке грузов - наиболее популярной у зрителей и сложной для исполнителя, дисциплине.
- Сложнейшие элементы пилотирования машины должны выполняться в считанные секунды, что требует слаженности и мастерства экипажа, когда пилот удерживает вертолет на предельно низкой высоте, в то время как штурман должен ведром зачерпнуть воду из бочки и на скорости пронести ее до следующей точки, - пояснил начальник отдела авиационных видов спорта департамента авиации ДОСААФ России Игорь Целищев.
В этих азартных состязаниях приняли участие сильнейшие российские спортсмены-вертолетчики, неоднократные победители Чемпионатов России и мира и других международных вертолетных соревнований. Среди них Максим Сотников и Олег Пуоджюкас, Андрей Орехов и Максим Сазонов, Виктор Дегтярь и Петр Васильев, Юрий Яблоков и Константин Подойницын и другие. Как сообщает ДОССАФ России, эти имена хорошо известны поклонникам малой авиации.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
7 августа 2017 16:06
Параллельно на стадионе идут работы по нанесению антикоррозийного покрытия на металлоконструкции купола – они выполнены на треть. ЧМ-2018
299
19 июля 2017 19:03
На территории, прилегающей к стадиону, построят рекреационные пешеходные площади, организуют проезд вокруг стадиона. Здесь появятся пешеходные зоны,... ЧМ-2018
276
13 июля 2017 10:11
Главный врач Чемпионата миру по футболу FIFA-2018 в Самаре Армен Бенян прокомментировал новость о масштабных учениях на стадионе «Металлург». ЧМ-2018
1488
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6389
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6914
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6827
Спорт в регионе
13 августа 2017 11:21
Они прошли в рамках танкового биатлона в Алабино. Спорт в регионе
75
13 августа 2017 09:39
Это первое золото России на мировом первенстве 2017 года. Спорт в регионе
201
12 августа 2017 11:58
Они шесть раз нарушили регламент РФС. Спорт в регионе
388
10 августа 2017 17:09
В межсезонье в тренерском штабе БК «Самара» произошли изменения. Они затронули основную, молодежную и юношескую команды клуба. Спорт в регионе
216
10 августа 2017 16:50
ЦСКА/Самара приглашает жителей и гостей города принять участие в праздновании Дня физкультурника и зарядиться энергией спорта, здоровья и отличного настроения... Спорт в регионе
281
9 августа 2017 21:41
Следующий поединок подопечные Андрея Тихонова проведут 13 августа. На "Металлурге" они сыграют с "Динамо" из Санкт-Петербурга. Спорт в регионе
405
9 августа 2017 21:08
В соревнованиях приняли участие 16 команд субъектов РФ. Спорт в регионе
319
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
261
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7065
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1333
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5326
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1751
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2772
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2195
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1983
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1594
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1762
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5552
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
6491
Мероприятия