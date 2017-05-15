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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Сызранские команды взяли «серебро» и «золото» на Всероссийских состязаниях по фитнесс-аэробике

15 мая 2017 10:59
85
Сызранские команды взяли «серебро» и «золото» на Всероссийских состязаниях по фитнесс-аэробике
Всего участников было более 300.

В минувшие выходные в Подольске параллельно проходили Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике и IX открытый фестиваль по фитнес-аэробике «Облачко». Соревнования проходили на базе УСЦ «Юность», а участвовало в них более 300 спортсменов. Сызранские команды не остались без наград. На Всероссийских соревнованиях в дисциплине Hip-hop в категории «кадеты» второе место занял коллектив Quest. Ребята также стали первыми в аналогичных категории и дисциплине, но уже на фестивале «Облачко».

Еще одна команда из Сызрани - Bugs band - взяла «серебро» в дисциплине Hip-hop в возрастной категории «юниоры». Одним из жюри состязания выступала уроженка Сызрани президент Федерации фитнесс-аэробики Московской области Наталья Назаркина, тренировавшая первый состав известного коллектива Joker, отличившийся на мировом первенстве, пишет «Маленькая Сызрань».

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